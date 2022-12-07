Волгоградцев ждут ледовые катки и снежные горки. Фото: Иван ВИСЛОВ

Путеводитель сайта volgograd.kp.ru подскажет, где покататься на коньках и тюбингах в Волгограде и Волжском зимой 2022-2023 года - адреса, цены и график. На этот раз морозы ударили в декабре, так что уже в начале зимы в Волгограде и Волжском начали работать ледовые катки. На катках в пойме Царицы, в ЦПКиО и в Красноармейском есть холодильное оборудование, а на горках в ЦПКиО – снежные пушки, так что есть в Волгограде и такие зимние развлечения, расписание работы которых чуть меньше зависит от погоды.

Ледовые катки Волгограда зимой 2022-2023

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

Каток на площади Аттракционов, Спартановка: есть освещение, музыка, прокат, раздевалка. Работает в будни с 11.00 до 23.00, в выходные с 10.00 до 23.00. Цена билета: со своими коньками (до 3-х часов) - 300 руб.; школьникам и дошкольникам со своими коньками - 250. Прокат коньков вместе с катанием - 300 руб. в час; детям (до 34-36 размера) - 250 руб.

Каток на площади Дзержинского, 1, у ТРЦ «7 звезд»: есть освещение, музыка, прокат. Работает в будни с 11.00 до 23.00, в выходные с 10.00 до 23.00. Цена билета: со своими коньками (до 3-х часов) - 300 руб.; школьникам и дошкольникам со своими коньками - 250. Прокат коньков вместе с катанием - 300 руб. в час; детям - 250 руб.

Каток на Спартановке, спорткомплекс Спартанец, рядом с KFC авто, ул. Николая Отрады 32А. Работает с 11.00 до 22.00. Цена билета: со своими коньками - 150 руб. в будни, 200 в выходные без ограничений по времени. Прокат коньков – 150 руб. в час в будни, 200 в выходные. Детям до 12 лет катание и прокат в будни по 100 руб., в выходные - по 150.

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Каток в парке Гагарина – работает с 11.00 до 22.00. Цена билета: со своими коньками - 150 руб. в будни, 200 в выходные без ограничений по времени. Прокат коньков – 150 руб. в час в будни, 200 в выходные. Детям до 12 лет катание и прокат в будни по 100 руб., в выходные - по 150.

Каток на стадионе «Зенит», ул. Таращанцев, 72. Есть освещение, музыка, туалет. Режим работы: с 10.00 до 21.00 ежедневно. Цена билета: 150 руб. в час как со своими коньками, так и с арендой коньков.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

Каток на 7 Ветрах в парке «Семейный» на ул. 8-й Воздушной Армии: готовится к открытию к 10 декабря 2022. Есть освещение, музыка, прокат. Работает с 11.00 до 22.00. Цена билета: со своими коньками - 200 руб. в будни, 250 в выходные без ограничений по времени. Прокат коньков – 200 руб. в час в будни, 250 в выходные. Детям до 7 лет катание и прокат в будни по 150 руб., в выходные - по 200.

Тюбинг горка в Ангарском экопарке на Ангарском пруду: эко-парк работает с 10 до 22 часов. Справки по телефону 8(8442)505-325. Цена билета для катания на тюбингах со своим инвентарем – 300 руб. в день, пользование подъемником – 100 руб. в день. Прокат тюбинга – 300 руб. в час (подъемник включен), шлем – 100 руб. в час. Если берете оборудование в аренду, придется оставить залог.

Крытый ледовый каток «Новое поколение», ул. 8-й Воздушной Армии, 7, тел.: (8442) 59-76-08. Массовые катания по сеансам длительностью 1 час, в субботу в 19.30 и 21.00, в воскресенье в 15.00, 16.30, 18.00 и 19.30. Стоимость билета – 300 руб., детям до 12 лет – 200, подросткам и студентам – 250. Прокат коньков – 100 руб. в час. Количество людей на льду ограничено.

Готовят к открытию еще три катка: в парке «Русь», возле ТРК «Парк Хаус» и перед культурно-досуговым комплексом «21 век».

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Ледовый каток и катание на тюбингах в парке Раздолье в пойме Царицы в Волгограде: каток с холодильным оборудованием, есть музыка, освещение, туалеты, кафе, детская зона, вместимость 350 человек. Горячая линия – 8-937-097-14-78. Вход на каток до 25 декабря 2022 со стороны Ворошиловского района (в пойме прокладывают новый коллектор, все перекопали). График работы катка: ежедневно 4 сеанса катания: с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00, с 17.00 до 19.00, с 20.00 до 22.00. Билеты онлайн на сайте. Цена билета: детский (до 12 лет) - 300 рублей, взрослый – 400, пенсионерам и многодетным семьям – 250. Сопровождающий для детей до 12 лет (без катания) – 100 руб. До 25 декабря цены будут ниже: для взрослых - 350 руб., для детей – 250, для студентов, многодетных семей, инвалидов, пенсионеров, ветеранов боевых действий при предъявлении документа - 200. Прокат коньков – 150, помощник фигуриста - 200 руб., камера хранения - 100. Тюбинговый склон работает в будни с 9 до 18 часов, с пятницы по воскресенье – с 11 до 20 часов. Цена билета: 30 минут – 150 руб., 1 час – 200, безлимит – 250. Ограничение по возрасту: 8+

Ледовый каток Лагуна и снежная горка для катания на тюбинге в ЦПКиО Волгограда: каток и горка расположены у стадиона. Открытие 7 декабря 2022. Площадь катка – около 2 тысяч кв.м., вместимость – около 400 человек. Высота горки - 8 м, ширина - 16 м, длина - 8 м. Есть холодильное оборудование и три снежные пушки. Горячая линия – 8-937-097-14-78. Билеты онлайн на сайте. Время работы катка: ежедневно сеансы с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00, с 17.00 до 19.00, с 20.00 до 22.00. Стоимость билета на каток: 350 руб., детям до 12 лет – 250, сопровождающий – 100, студентам – 250, льготникам – 200. Прокат коньков – 150, камера хранения – 100, помощник фигуриста – 200 (30 мин.), занятие с инструктором – 300 (полчаса). Снежные горки: работают ежедневно с 10.00 до 22.00. Цена билета: 300 руб. в час, детям от 3 до 12 лет – 250, льготникам – 200 (многодетные семьи, студенты, инвалиды, пенсионеры, ветераны боевых действий - при предъявлении документа), аренда ватрушки – 150 руб. Информация о работе катка и горок в телеграм.

Готовят к открытию каток в Комсомольском саду.

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

Каток «Южный полюс» в сквере Саши Филиппова: есть освещение, музыка. Режим работы: по погоде с 10.00 до 21.00. Цена билета в будни со своими коньками без ограничений по времени – 150 руб., льготный (дети до 8 лет, дети до 14 лет из многодетной семьи, пенсионеры, инвалиды) – 100 руб., в выходные – 180, льготный – 100. Прокат коньков – 100 руб. Справки о состоянии льда в группе.

Каток на ТЮЗе (ул. Лавочкина) откроется к 10 декабря 2022, работает с 11.00 до 22.00. Цена билета: со своими коньками - 150 руб. в будни, 200 в выходные без ограничений по времени. Прокат коньков – 150 руб. в час в будни, 200 в выходные. Детям до 12 лет катание и прокат в будни по 100 руб., в выходные - по 150.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Каток «Южный полюс» у ТРЦ «Акварель»: есть освещение, музыка. Режим работы: по погоде с 10.00 до 21.00. Цена билета в будни со своими коньками без ограничений по времени – 150 руб., льготный (дети до 8 лет, дети до 14 лет из многодетной семьи, пенсионеры, инвалиды) – 100 руб., в выходные – 180, льготный – 100. Прокат коньков – 100 руб. Справки о состоянии льда в группе. До 9 декабря каток работает в техническом режиме.

Каток «Новый Свет» и горка для тюбинга на СХИ, ул. Тимирязева, 17а. Есть музыка, освещение, теплая раздевалка, кафетерий, горки для катания на ватрушках, хоккейная зона, прокат коньков и тюбинга (нужен залог), заточка коньков. Планируется открытие в середине декабря 2022 года.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Каток №1 в парке «50 лет Октября» у Авангарда. Есть музыка, освещение, прокат коньков. Работает по погоде, ежедневно с 10 до 22 часов. Цена катания со своими коньками – 150 руб. без ограничения времени, прокат коньков – 200 руб. за 2 часа.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

Каток «Южный полюс» в СК «Каустик»: есть освещение, музыка. Режим работы: по погоде с 10.00 до 21.00. Цена билета в будни со своими коньками без ограничений по времени – 150 руб., льготный (дети до 8 лет, дети до 14 лет из многодетной семьи, пенсионеры, инвалиды) – 100 руб., в выходные – 180, льготный – 100. Прокат коньков – 100 руб. Справки о состоянии льда в группе.

Крытый каток в СК «Прайд», ул. Хабаровская, 10. Работает ежедневно, с пятницы по воскресенье – круглосуточно. Есть искусственная заморозка льда, хоккейная коробка 30х50 м, музыка, освещение, теплая раздевалка. Массовые катания: днем с 10 до 16 часов, вечером с 17 до 20 часов. В хоккей с друзьями можно поиграть по записи. Время свободного катания уточняйте по телефону: 8(8442)509-550. Цена билета со своими коньками: взрослым – 300 руб., дети старше 12 лет, пенсионеры родители многодетных семей – 250 руб., дети до 12 лет, старше 12 из многодетных семей – 250 руб. Прокат коньков – 100 руб. в час.

Ледовые катки Волжского зимой 2022-2023

Каток в парке Волжский, пр. Ленина, 90: работает по погоде, праздничное открытие 10 декабря 2022 в 16.00. Есть освещение, музыка, горячие напитки, теплое помещение. Режим работы с 10.00 до 23.00, сеансы: с 10.00 до 13.00, с 13.30 до 15.00, с 15.30 до 17.00, с 17.30 до 19.00, с 19.30 до 21.00, с 21.00 до 23.00. Цена билета за сеанс со своими коньками – 250 руб., детям – 200. С арендой коньков – 400 рублей за сеанс взрослым, детям – 300. Справки о состоянии льда в группе.

Каток в парке «Гидростроитель» Волжского: заливают лед, открытие ориентировочно 10 декабря 2022. Каток в парке «Новый город» Волжского: заливают лед. Также планируют открыть к 20 декабря 2022: каток в клубе «Космос», каток у ФОКа «Русь» и у ФОКа «Восход» в поселке Краснооктябрьский.

Торжественное открытие катков запланировано на 20 декабря

Крытый каток «Круглый год», Волжский, б-р Профсоюзов, 1 б, ТРК «Планеталето», тел.: (8443) 21-51-49, 8-905-339-17-71. Работает ежедневно с 10.00 до 21.00, проходят тренировки, справку о времени массового катания можно получить по телефону или в группе. Цена билета в будни/выходные: 300/350 руб., детям до 11 лет включительно – 200/250 руб. Прокат коньков доя взрослых – 150 руб. в час, детям до 12 лет – 100, помощник фигуриста – 50, защита – бесплатно. Есть скидочная карта, абонементы.

Ледовая арена «Волжский», Волжский, пр. Ленина, 361, 27-й микрорайон, ТК «Стройград», 2-й этаж, (8443) 21-00-45, 8-962-760-12-12. Работает ежедневно, но проходят тренировки, так что время массового катания в выходные уточняйте по телефону либо на сайте, либо в группе. Цена билета: взрослым - 300 руб. в час, детям до 13 лет включительно – 200 в час, школьникам и студентам – 250, электронная карта доступа - 50. Можно купить абонемент. Прокат коньков и помощника фигуриста - 100 руб. в час, инструктор по предварительной записи – 1000 в час, на двоих - 1500.

Зимние развлечения в пойме 2022-2023, Среднеахтубинский район

Ерик Верблюд. Бесплатно. Периодически нужно чистить.

Каток на ерике Пахотный в бизнес-парке Белый ветер: Волго-Ахтубинская пойма, дубрава, в 25 км от центра Волгограда. Есть теплая беседка, горячий чай, музыка, мангальная зона, каток, лыжная трасса, катание на тюбинге, горка и другие развлечения. График работы: в выходные и праздники с 10.00 до 19.00 по погоде, в будни – по заявке. Гостевой сбор – 600 руб., школьникам – 400, дошкольникам – бесплатно (включен отдых в беседке). Можно со своим снаряжением. Прокат коньков - 200 руб. в час, лыж - 300 руб. в час, ватрушек - 150 в час. Справки по телефонам: 8(8442)98-25-81.

ВАЖНО!

Если вы собираетесь брать коньки или лыжи напрокат, захватите с собой паспорт. В качестве залога также можно оставить деньги - обычно около 500-2000 рублей. Учтите, что большинство катков работают по фактической погоде. Стоимость услуг может измениться.

Информация обновляется по мере открытия ледовых катков и горок.