25% жителей Волгограда считают, что вопрос переименования в Сталинград поднимается для «отмывания» денег

В телефонном опросе волгоградцы высказались против переименования города в Сталинград Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде не утихают споры по поводу возможного переименования города в Сталинград. Волгоградцев, в том числе, опрашивают по телефону. 28 марта в телефонном опросе принял участие 1 031 респондент. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в исследовательской группе Russian Field. У жителей Волгограда интересовались их отношением к возможному переименованию, а также для чего, по их мнению, поднимается этот вопрос.

Если бы власти приняли решение о смене имени областного центра, то 70% жителей скорее не поддержали этот ход. Высказали поддержку возможному переименованию 25% горожан, 5% затруднились ответить. Среди жителей города старше 60 лет 44% поддержали бы идею переименования в Сталинград, против – 52%. Среди молодежи от 18 до 29 лет одобрили бы смену имени города на Сталинград 17%, против – 76%. Среди 30-44-летних волгоградцев за нынешнее название 77%, за Сталинград - 18%, среди горожан 45-59 лет за Волгоград 80%, за переименование – 14%.

Инфографика с сайта russianfield.com

74% респондентов отметили, что им нравится название города Волгоград. 18% отметили, что предпочитают Сталинград, 5% - Царицын.

Во время телефонного опроса у жителей Волгограда поинтересовались, для чего сейчас поднимается вопрос о переименовании города. По мнению 25% участников, для напоминания о подвиге в Великой Отечественной войне, сохранения и восстановления истории. Чуть меньше – 24% респондентов – считают, что вопрос подняли для «отмывания» денег в коррупционных целях. 23% уверены, что смена имени города нужна для поднятия уровня патриотизма, по 13% - для повышения интереса к городу и укрепления боевого духа в ходе СВО.

Напомним, дискуссии о том, стоит ли вернуть городу на Волге имя Сталина, идут не первый год. Однако с прошлой осени эти разговоры усилились. 19 ноября волгоградские ветераны обратились к губернатору с просьбой «восстановить историческую справедливость». После предложения ветеранов на тему возможного переименования стали высказываться не только в Волгограде, но и по всей России. Кто-то выступает за возвращение городу имени Сталинград, кто-то против.

Инфографика с сайта russianfield.com

При этом по результатам опроса ВЦИОМ большинство жителей Волгограда, а именно 67%, не хотят переименования. Между тем, на этой неделе в городе начались встречи с жителями районов областного центра в рамках опроса о переименовании города в Сталинград. Обещали, что на этих мероприятиях никакой агитации не будет, якобы они нужны для обмена мнений, на деле организаторы стараются убеждать, что в Сталинграде людям будет жить лучше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спикер гордумы Волгограда заявил, что вопрос переименования в Сталинград поднимают не для повышения явки на выборах (подробнее)

Референдум о переименовании Волгограда в Сталинград не будет проводиться в ближайшее время (подробнее)

Профессор Игорь Бельских: «Цена вопроса переименования в Сталинград - 15 миллиардов рублей» (подробнее)