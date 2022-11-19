Изучить мнение людей перед переименованием Волгограда в Сталинград предложил губернатор

Волгоградцев спросят, в городе с каким названием они хотят жить. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде создадут совет, который изучит мнение людей по поводу переименования Волгограда в Сталинград. 19 ноября на пленуме в честь 80-летия начала контрнаступления под Сталинградом волгоградские ветераны обратили к главе региона Андрею Бочарову с просьбой «восстановить историческую справедливость». По их мнению, сейчас самое время доказать все тем «недругам», которые хотят принизить значение победы под Сталинградом. Губернатор Волгоградской области не стал обещать, что мечты фронтовиков тут же сбудутся. Для начала он предложил изучить общественное мнение.

Будет создан совет, который узнает мнение по поводу переименования не только волгоградцев, но и жителей других регионов страны. И только после этого, по словам Бочарова, можно будет запустить процедуру референдума.

- Только по итогам предварительного изучения общественного мнения, публичного и прозрачного обнародования результатов, будет приниматься вопрос о вынесении вопроса на референдум, - ответил Бочаров ветеранам.

Когда и как начнут изучать общественное мнение, пока непонятно. Но участник Великой Отечественной войны Евгений Рогов выразил надежду, что он в своей жизни еще успеет пожить в Сталинграде.

Напомним, перед 19 ноября в Волгограде повесили огромный размер Сталина на фасад жилого дома, а на всех въездах в город с федеральных трасс поменяли дорожные указатели. Вместо Волгограда на знаках написано Сталинград.