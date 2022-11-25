Профессор Игорь Бельских: «Цена вопроса переименования в Сталинград - 15 миллиардов рублей»

Вопрос о переименовании города вновь подняли в канун юбилейной даты. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Тему переименования Волгограда в Сталинград регулярно поднимают перед выборами и юбилейными датами. В канун 80-летия Победы в Сталинградской битве предложение снова внесли ветераны. Расходы на переименование будут большими. Их нужно посчитать и озвучить до того, как будет принято решение о проведении референдума, сообщил сайту volgograd.kp.ru представляющий Волгоград депутат Госдумы РФ Андрей Гимбатов.

- Конкретику по затратам, как и в каком объеме они понадобятся, предстоит просчитать и это будет сделано. В законодательстве прописано, что при подготовке таких предложений проводится экспертиза, в том числе и по затратам. И об итогах власти обязательно проинформируют граждан. Главное, что сказал губернатор Андрей Бочаров, и с чем, думаю, все принципиально согласны: решение должны принимать жители. И о размере затрат, повторюсь, они будут знать, - рассказал сайту volgograd.kp.ru Андрей Гимбатов.

Сколько будет стоить переименование Волгограда в Сталинград

Десять лет назад, когда тема переименования тоже стояла остро, мы уже подсчитывали расходы с мэрией Волгограда. Учли далеко не все, но сумма получилась внушительная - сотни миллионов рублей. Раскошелиться придется не только городскому бюджету, но и областному, и федеральному. По простому волгоградцу переименование не сильно ударит, а вот предпринимателям, компаниям и бюджетным организациям влетит в копеечку.

Сразу скажем, при переименовании населенного пункта срочно менять паспорт волгоградцам не потребуется. Личные документы и документы на недвижимость силы не утратят, ведь изменится лишь часть почтового адреса. Новые данные внесут при плановой замене паспорта в 20 и 45 лет или при смене места регистрации, а также по желанию. В ЕГРН данные обновятся автоматически.

Затраты бизнеса на переоформление счетов, лицензий, договоров, сертификатов, замену печатей, штампов, фирменных бланков, вывесок и прочего по самым скромным расценкам составят от 20 тысяч рублей. Для крупных компаний речь пойдет о миллионах. Той же администрации Волгограда, по ее подсчетам, десять лет назад требовалось около 17 миллионов на переименование всех структурных подразделений.

Скорее всего, процесс затянется на несколько лет, либо придется увеличивать штат регистраторов, которые будут переоформлять документы на «сталинградские» – на это тоже нужны деньги и немалые.

Плюс к этому в миллионы обойдется замена вывесок и указателей, установка новых стел и знаков на въезде в город, дорожных знаков по всей стране. Влетит в копеечку и обновление всех сайтов, реестров и баз данных. Возможно, придется менять и геральдику. И это только для переименования города, но ведь и область можно сделать Сталинградской.

Пока же волгоградские сайты и в социальные сети пестрят опросами. В разных источниках за Сталинград голосуют от 15 до 22% активных интернет-пользователей, среди читателей сайта volgograd.kp.ru 84% хотят жить в Волгограде.

МНЕНИЯ

Депутат Госдумы РФ Андрей Гимбатов: Мы уже проходили это с десятком городов

«Говоря о возможности возвращения городу его исторического имени, вопрос «а сколько это будет стоить» совершенно точно не главный, ему не стоит придавать решающего значения. Я настаиваю: надо говорить о возврате истинного имени, восстановлении исторической справедливости. Переименовали в свое время по политическим и очень мелким соображениям именно Сталинград. Волгоград - имя выдуманное, его не было.

Исходя из этого давайте зададимся вопросом: когда в начале 90-х возвращали городам их истинные имена, что, в стране было много денег? Если бы руководствовались той же логикой, то так, скажем, и Екатеринбург до сих пор был бы Свердловском.

В нашем случае настоящее имя города это Сталинград. Начиная со 2 февраля 1943-го и навсегда этот город уже не просто в честь политического лидера, как бы кто к нему ни относился, это имя отдельное, самостоятельное. И имя великое. Символ безграничного мужества нашего народа, отстоявшего и Сталинград, и страну и весь мир. Вернуть это имя это наша обязанность перед дедами и прадедами, которые отдали свои жизни за наше будущее, за мир во всем мире. За Сталинград.

Мое личное мнение вы знаете: имя нужно возвращать. Но важно узнать мнение людей. А все сопутствующие процессы это не проблема, механизмы по той же постепенной замене документов известны, все это не так уж и трудно. В конце концов, мы ведь уже проходили это – с тем же Екатеринбургом, Санкт-Петербургом, Самарой, Нижним Новгородом и еще десятком городов.»

Игорь Бельских, д.э.н., профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ им Г.В. Плеханова:

Называйте город тремя именами на мероприятиях, а не в жизни

«Сталинград: цена вопроса имени - 15 миллиардов рублей. Для сравнения - весь бюджет города Волгограда около 30 миллиардов. Один вопрос: зачем это надо, кому выгодно?

Выгодно 80 лет Сталинградской битвы отметить с помпой, с надеждой, что возбудят патриотизм у аполитичного, уставшего общества.

Кому не выгодно? Миллионам жителей Волгоградской области, которые родились и жили, не тужили с Волгоградом. Волгоград - Малая Родина многих людей. Не выгодно туристам, которые едут в Волгоград, гостям ЧМ-2018, которые запомнили Волгоград. Не выгодно никому.

Нам придется поменять, каждому, прописку в паспорте, это мириады паспортов, всем ИП, фирмам - учредительные документы, всем собственникам жилья - титулы на собственность, иначе штрафы и наказания. Кстати, бюджет на 2023 год сверстан с расчетом повышенного сбора штрафов. А паспортные столы и МФЦ справятся?

А справочники и карты, а указатели, а печати и штампы, а пропуска и ведомственные названия, а регистрация автомашин и лодок? Кто за это заплатит? Запланировали? Все будет за наш счет.

Это огромная региональная ошибка, несущая минусовой экономический эффект, которая будет иметь чудовищные последствия для инициаторов этого безумия.

Называйте город тремя именами на мероприятиях, а не в жизни: Волгоград-Царицын-Сталинград, иначе будет все как с волгоградским временем, потом обратно будете все менять под давлением общества.

Какие будут инвестиции под советское название, как нам говорят, из прошлого? Расчет на это - идиотизм. А вот распил, раздел и раздача нужным структурам заказов под эту пустоту - это да».

Роман Шкода, краевед:

- Тема, конечно, не новая, обсуждают её в нашем городе с начала 90-х. Кажется, на этот раз тема серьёзная, ничего пока не решено, но вопрос будет рассматриваться… Обстановка в мире этому явно способствует. Важный аргумент сторонников переименования – перевод Сталинграда в статус города Федерального значения (наряду с Москвой, Петербургом и Севастополем). Может, показалось? Поживём – увидим.

Айна Канатова:

- А что мешает поднять статус без переименования? Чем плох Волгоград? Ростов никто не переименовывал, чтобы он был таким.

Татьяна Кальчева:

- Заводы строить нужно, чтобы молодёжи было, где работать и за что растить детей! А не город переименовывать. Что мешает дать городу статус как и Москве с нынешним названием?

Наталья Пакедина:

- Я рождена в Волгограде, мои дети в Волгограде. Историю знаем, память чтим. Но не надо доходить до абсурда. Волгоград должен быть Волгоградом.

Андрей Евдокимов:

- А от переименования дороги лучше станут? Или мусорные баки будут вывозить чаще? А, может, ливневки автоматически прочистятся и никогда засоряться не станут?

Ренат Амиров:

- Тогда уж если затеялись, то реальное историческое название нужно возвращать - Царицын, как вернули в свое время Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Тверь и т.д.

Валерий Гундиков:

- Сталина нет, вы что прикалываетесь, какой Сталинград? Город в порядок приведите, время городское верните. Город на Волге-Матушке - Волгоград, отстаньте. Людей верните, которые бегут отсюда.

Александр Плюшкин:

- Давно пора решить этот вопрос. Волгоград никому не известный город, с непонятной перспективой. Сталинград - город герой известный во всем мире.

Анна Агафонова:

- Волгоград – город без прошлого, Сталинград – город без будущего.