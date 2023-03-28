Спикер гордумы Волгограда заявил, что вопрос переименования в Сталинград поднимают не для повышения явки на выборах

Упоминаний Сталина и Сталинграда в городе больше с каждым днем. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Председатель Волгоградской городской Думы Владлен Колесников на встрече в рамках опроса по переименованию Волгограда в Сталинград 28 марта заявил, что вопрос этот поднимают не для того, чтобы повысить явку на выборах (как это уже было при манипуляциях со временем). Референдума в единый день голосования не будет, заявил депутат, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Референдума в единый день голосования не будет. Будет ли референдум, именно об этом мы и говорим. Со стороны общественного совета, который занимается опросом, совершенно нет желания вовлечения и привлечения людей насильного к тому, чтобы у нас в единый день голосования все приходили на обсуждение и голосование по референдуму. Этого точно не будет. Это я вам совершенно ответственно говорю, - заверил присутствовавших на собрании в «Икре» спикер гордумы Волгограда Владлен Колесников.

До этого спикер регионального парламента Блошкин заверил волгоградцев, что если референдум по переименованию и состоится, то точно не в сентябре 2023 года.

Пока же подобные встречи пройдут в четырех оставшихся районах Волгограда. Смотрите график.

Члены совета уверяют, что просто хотят изучить мнение волгоградцев, чтобы не устроить вдруг референдум, на котором большинство проголосует против переименования в Сталинград. На деле же аккуратно (не всегда) убеждают, что жить в Сталинграде будет лучше.

Напомним, что тема переименования Волгограда в Сталинград обсуждалась уже неоднократно. Попытки возвращения известного на весь мир имени были и в начале 2000-х, и каждый раз в юбилейные даты, и перед выборами. На этот раз тема всплыла накануне 80-летнего юбилея победы под Сталинградом. Ветераны попросили губернатора переименовать город-герой.

Категорически против переименования выступили многие общественники, да и опрос ВЦИОМ среди волгоградцев показал, что поддерживают возвращение Сталинграда лишь 26%, против - 67%.

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