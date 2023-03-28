Волгоградцев уговаривают жить в Сталинграде

Волгоградцев пытаются убедить, что в Сталинграде им будет жить лучше. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В районах Волгограда 28 марта прошли три встречи в рамках опроса о переименовании города в Сталинград. Как отмечали организаторы, это лишь обсуждение, по итогам которого будет принято решение о целесообразности проведении референдума. Обещали не агитировать и ни к чему не принуждать, но все же пытались уговорить и убедить волгоградцев, что в Сталинграде им будет жить лучше. Рот никому не затыкали, старались не врать в лицо, а от неудобных вопросов уходили, сообщает побывавший на одной из встреч корреспондент сайта volgograd.kp.ru.

В «Икре» 28 марта в президиуме сидели глава Волгоградской городской Думы Владлен Колесников, председатель городского совета ветеранов Александр Струков, руководитель Центра по изучению Сталинградской битвы Борис Усик и общественник Евгений Князев.

- Это обсуждение, а не принятие решений. Обмен мнениями. У меня задача – понять смысл возвращения городу имени Сталинград, - с ходу заявил присутствующим Владлен Колесников. – В конце искреннего диалога будет принято решение о необходимости проведения референдума.

В президиуме - люди известные. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

При этом сразу оговорился, что опрос – процедура юридическая, она в Волгограде на данный момент не запущена. Результаты опроса ВЦИОМ, в котором 67% респондентов высказались против переименования в Сталинград, назвал нечеткими.

После спикер гордумы заверил всех, что референдума в единый день голосования не будет. Вопрос переименования в Сталинград подняли не для того, чтобы повысить явку на грядущих больших выборах.

В зале в основном приглашенные бюджетники. Встречи эти почему-то засекретили. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Отметим, что о возвращении городу имени Царицын, которое он носил более 300 лет, речи не идет. Неудобные моменты президиум старался обходить. Самым «неприятным» для организаторов стал вопрос затрат и финансирования возможного переименования.

- У нас не стоит задача агитировать, в чем-то убеждать, - заявил Евгений Князев. Но в итоге именно этим и занялся.

Борис Усик аргументировал свою позицию за Сталинград тем, что, во-первых, это позволит сохранить память защитников города-героя, во-вторых, поддержит наших бойцов в зоне СВО. Что касается миллиардных затрат, то их возьмет на себя государство, федеральный бюджет, как это было с другими сменившими имена городами страны.

Далеко не все пожилые волгоградцы поддреживают переименование. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Что думают о переименовании жители Волгограда

«За» Сталинград

Александр Иванюк, председатель совета ветеранов Центрального района:

- Мы поддержали возвращение городу незаслуженного лишенного имени Сталинград. Здесь сидят директора школ, и я всегда говорю – учите историю. Знайте о том, что всегда в угоду какой-то личности происходят события, чуть ли не мирового масштаба.

- Татьяна Пахина:

- Наш город среди других городов-героев страны особый. Такого больше нет, он определил исход Великой Отечественной и Второй мировой войны. За этот город сражалась вся страна, в том числе в тылу. Когда приезжаешь за границу и говоришь, что ты из Сталинграда, твой визави замирает на секунду. Сталинград знают все (Волгоград – никто). А на карте такого города нет, как это можно?

Николай Плахов:

- Я помню, как в 1961-м тысячи людей шли по улице Мира с цветами, с букетами к памятнику Сталину. Беду предчувствовали. Утром иду в школу - ни цветов, ни постамента, ни памятника нет. У наших предков хватило ума через 15 дней после смерти Ленина назвать наш жалкий провинциальный купеческий городишко со смешным населением назвать именем Иосифа Сталина. Понимал народ…

«Против» Сталинграда

Сергей Островский, общественник, председатель совета МКД Дома с лебедями:

- Лично я против переименования Волгограда в Сталинград. Это является отвлечением народа от насущных проблем. Нужно начинать с цифр, насколько это просчитано, во сколько это обойдется. Целесообразней направить эти средства на что-то другое - есть насущные, коммунальные вопросы.

Елена Шурыгина, общественница:

- Сталинград в послевоенное время помню во всей красе. Центральный район был в розах, была чистота идеальная. К любому начальнику можно было пройти, асфальт разбит не был. Сейчас посмотрю на тротуары – к политеху по Советской пройти страшно, словно там коней водили, канализация рушится, вырублены деревья. Я своих ровесников опросила – мы не хотим возвращать Сталинград. Каждому времени свое. Тогда город рос, развивался, а что теперь? Стыдно за этот город. Если уж вы хотите его переименовать, сначала приведите его в порядок.

Вера Корчагина, президент Межрегиональной общественной организации детей-инвалидов «Аленький цветочек»:

- Я в Волгограде прожила 62 года из 73-х. Память о ветеранах и Сталинградской битве никто не отнимает. Мы уважали, уважаем и будем ее уважать. Что мы на иностранцев ссылаемся? Они своих городов не знают. Давайте восстанавливать Волгоград, чтобы он был таким красивым, как Сталинград. И для этого совершенно не обязательно переименовывать город.

Ирина Щавелева, директор Централизованной системы детских библиотек:

- Для нас эта тема очень больная. Как нам с вами повезло, что мы были Царицыным, были Сталинградом, есть Волгоград – это здорово. Такие вехи истории. Каждому времени – свое имя.

Не определились

Валерия Кроман, глава Центрального района:

- Мне родное и дорогое название Волгоград, и Сталинград тоже. Я не могу разделить, как между мамой и папой. Я еще не приняла решения.

Надежда, учитель истории:

- Для меня это очень сложный вопрос: чаша весов то в одну сторону, то в другую. Как учитель хотела бы, чтобы переименовали. Потому что для наших детей Волгоград и Сталинград идут рядом, а не вместе. Но мы уже привыкли, что мы волгоградцы, это ведь не просто смена вывесок.

Подобные встречи будут проходить до конца недели - график (где, когда.)