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Общество27 марта 2023 15:30

Референдум о переименовании Волгограда в Сталинград не будет проводиться в ближайшее время

Члены инициативной группы считают, что для начала им нужно выявить общественное мнение
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Общественники обещают, что решение будет приниматься, основываясь на мнении жителей

Общественники обещают, что решение будет приниматься, основываясь на мнении жителей

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград вновь откладывается на неопределенный срок. Проведение референдума в ближайшее время пока не имеет смысла, пока полностью не изучено общественное мнение, о чем заявил председатель Волгоградской областной Думы и руководитель областного совета ветеранов Александр Блошкин во время встречи инициативной группы с общественниками в Дзержинском районе. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе Волгоградской областной думы.

- Решения о референдуме приниматься не будет ни сегодня, ни через неделю, ни через месяц, ни через два. Сегодня наша задача – всесторонне изучить общественное мнение, - подчеркнул Александр Блошкин в своем обращении к общественникам.

Председатель облдумы отметил, что референдум состоится тогда, когда этого захотят сами волгоградцы. А для того, чтобы узнать их мнение, инициативная группа должна не только проводить встречи, но также устраивать мониторинг СМИ, социальных сетей и социологических исследований.

Общественный совет по изучению мнения жителей Волгоградской области по вопросу возвращения городу Волгограду наименования Сталинград, проще говоря, инициативная группа, включает в себя представителей политических партий, общественных деятелей и ветеранских сообществ.

Проводить опрос эксперты собираются во всех районах Волгограда, причем в течение всей этой недели. Ранее о проведении мониторинга общественного мнения на предмет переименования города-героя рассказал председатель городского совета ветеранов Александр Струков

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