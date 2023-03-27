Референдум о переименовании Волгограда в Сталинград не будет проводиться в ближайшее время

Общественники обещают, что решение будет приниматься, основываясь на мнении жителей Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград вновь откладывается на неопределенный срок. Проведение референдума в ближайшее время пока не имеет смысла, пока полностью не изучено общественное мнение, о чем заявил председатель Волгоградской областной Думы и руководитель областного совета ветеранов Александр Блошкин во время встречи инициативной группы с общественниками в Дзержинском районе. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе Волгоградской областной думы.

- Решения о референдуме приниматься не будет ни сегодня, ни через неделю, ни через месяц, ни через два. Сегодня наша задача – всесторонне изучить общественное мнение, - подчеркнул Александр Блошкин в своем обращении к общественникам.

Председатель облдумы отметил, что референдум состоится тогда, когда этого захотят сами волгоградцы. А для того, чтобы узнать их мнение, инициативная группа должна не только проводить встречи, но также устраивать мониторинг СМИ, социальных сетей и социологических исследований.

Общественный совет по изучению мнения жителей Волгоградской области по вопросу возвращения городу Волгограду наименования Сталинград, проще говоря, инициативная группа, включает в себя представителей политических партий, общественных деятелей и ветеранских сообществ.

Проводить опрос эксперты собираются во всех районах Волгограда, причем в течение всей этой недели. Ранее о проведении мониторинга общественного мнения на предмет переименования города-героя рассказал председатель городского совета ветеранов Александр Струков