«Роскосмос» показал ракету в честь 80-летия Сталинградской победы

На «Союз» нанесли изображение монумента «Родина-мать зовет!». Фото: Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» 4 февраля показала ракету для грузового корабля, которую украсили в честь 80-летия победы Сталинградской битвы и собрали на космодроме Байконур. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-22» отправится в космос с 427 рисунками волгоградских детей и изображением монумента «Родина-мать зовет!» на борту, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Роскосмосе».

- На «Союз» нанесены изображение монумента «Родина-мать зовет!», рисунки детей о Волгограде, герб Волгоградской области и логотип фонда социальных проектов «Наследие», - рассказали в госкорпорации.

С Байконура ракета отправится в путь уже завтра, 5 февраля. Запуск ее намечен на 9 февраля в 9.15 утра по московскому времени.

Также на борту герб региона и детские рисунки. Фото: Роскосмос

Кроме того, на орбиту отправят флаги Волгоградской области и проекта «Космос Победы», миниатюрная статуэтка «Родина-мать зовет!» весом 3 грамма, которую изготовили студенты ВолГУ и флешка с рисунками и пожеланиями, сообщили в администрации региона.

Напомним, 1 и 2 февраля 2023 года в Волгограде масштабно и ярко отметили 80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В городе-герое прошел парад, два дня улицы и главные достопримечательности восхищали праздничной иллюминацией и инсталляциями с глубоким смыслом. Кульминацией стали десять фейерверков и феерический салют. Президент Владимир Путин почтил память защитников Сталинграда.

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