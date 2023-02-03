Самые яркие кадры праздника в честь 80-летия Сталинградской победы

Салют на набережной вызвал массу восторгов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 1 и 2 февраля 2023 года отгремели торжества в честь 80-летия Сталинградской победы. Сайт volgograd.kp.ru предлагает фоторепортаж с праздничных мероприятий, смотрите самые яркие кадры за два дня.

В Волгограде открыли бюсты военачальников, фотосессии со Сталиным были весьма популярны. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Парад на площади Павших Борцов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Многие маршировали в ретроформе. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В программе мероприятий было немало официальных мероприятий, парад, на торжества в город-герой приезжал президент Владимир Путин. Но все же больше всего этот праздник Сталинградской победы запомнился волгоградцам невероятным зрелищем со смыслом, которыми стали 3D-инсталляции проекта «Мост памяти» и грандиозный салют на набережной.

Грандиозный фейерверк длилися семь минут. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Мост памяти соединил главные достопримечательности города. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фасады главных достопримечательностей "оживили" инсталляции. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Вокзал стал одной из главных локаций праздника. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Летящие журавли стали одним из символов праздника. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Многие еще долго не забудут центр города, сияющий светом и лазерными проекциями, а также беспрецедентные меры безопасности и перебои с мобильным интернетом.

Весь центр стал единым полотном для инсталляций. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Еще одной фишкой праздника стал спектакль «Живые и мёртвые. Солдатами не рождаются» по роману Константина Симонова, который представили на улице возле жд вокзала Волгоград-1 известные артисты, Юрий Башмет и его камерный ансамбль «Солисты Москвы».

Спектакль показали под открытым небом. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Не все смогли пройти за ограждения. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Живые и мёртвые. Солдатами не рождаются» на вокзале. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Известные артисты вышли на сцену под открытым небом в мороз. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Людей на улицах и в местах показов было очень много. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Меры безопасности были жестче, чем раньше. Фото: Геннадий БИСЕНОВ