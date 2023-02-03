Самые яркие кадры праздника в честь 80-летия Сталинградской победы

Салют на набережной вызвал массу восторгов.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В Волгограде 1 и 2 февраля 2023 года отгремели торжества в честь 80-летия Сталинградской победы. Сайт volgograd.kp.ru предлагает фоторепортаж с праздничных мероприятий, смотрите самые яркие кадры за два дня.
В Волгограде открыли бюсты военачальников, фотосессии со Сталиным были весьма популярны.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Парад на площади Павших Борцов.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Многие маршировали в ретроформе.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
В программе мероприятий было немало официальных мероприятий, парад, на торжества в город-герой приезжал президент Владимир Путин. Но все же больше всего этот праздник Сталинградской победы запомнился волгоградцам невероятным зрелищем со смыслом, которыми стали 3D-инсталляции проекта «Мост памяти» и грандиозный салют на набережной.
Грандиозный фейерверк длилися семь минут.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Мост памяти соединил главные достопримечательности города.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Фасады главных достопримечательностей "оживили" инсталляции.
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Вокзал стал одной из главных локаций праздника.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Летящие журавли стали одним из символов праздника.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Многие еще долго не забудут центр города, сияющий светом и лазерными проекциями, а также беспрецедентные меры безопасности и перебои с мобильным интернетом.
Весь центр стал единым полотном для инсталляций.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Еще одной фишкой праздника стал спектакль «Живые и мёртвые. Солдатами не рождаются» по роману Константина Симонова, который представили на улице возле жд вокзала Волгоград-1 известные артисты, Юрий Башмет и его камерный ансамбль «Солисты Москвы».
Спектакль показали под открытым небом.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Не все смогли пройти за ограждения.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Спектакль «Живые и мёртвые. Солдатами не рождаются» на вокзале.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Известные артисты вышли на сцену под открытым небом в мороз.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Людей на улицах и в местах показов было очень много.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Меры безопасности были жестче, чем раньше.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
На улицах города было множество кортежей гостей.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ