Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 февраля 2023 8:41

Самые яркие кадры праздника в честь 80-летия Сталинградской победы

Как город герой Волгоград два дня отмечал юбилейную дату 1 и 2 февраля 2023 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Салют на набережной вызвал массу восторгов.

Салют на набережной вызвал массу восторгов.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 1 и 2 февраля 2023 года отгремели торжества в честь 80-летия Сталинградской победы. Сайт volgograd.kp.ru предлагает фоторепортаж с праздничных мероприятий, смотрите самые яркие кадры за два дня.

В Волгограде открыли бюсты военачальников, фотосессии со Сталиным были весьма популярны.

В Волгограде открыли бюсты военачальников, фотосессии со Сталиным были весьма популярны.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Парад на площади Павших Борцов.

Парад на площади Павших Борцов.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Многие маршировали в ретроформе.

Многие маршировали в ретроформе.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В программе мероприятий было немало официальных мероприятий, парад, на торжества в город-герой приезжал президент Владимир Путин. Но все же больше всего этот праздник Сталинградской победы запомнился волгоградцам невероятным зрелищем со смыслом, которыми стали 3D-инсталляции проекта «Мост памяти» и грандиозный салют на набережной.

Грандиозный фейерверк длилися семь минут.

Грандиозный фейерверк длилися семь минут.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Мост памяти соединил главные достопримечательности города.

Мост памяти соединил главные достопримечательности города.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фасады главных достопримечательностей "оживили" инсталляции.

Фасады главных достопримечательностей "оживили" инсталляции.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Вокзал стал одной из главных локаций праздника.

Вокзал стал одной из главных локаций праздника.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Летящие журавли стали одним из символов праздника.

Летящие журавли стали одним из символов праздника.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Многие еще долго не забудут центр города, сияющий светом и лазерными проекциями, а также беспрецедентные меры безопасности и перебои с мобильным интернетом.

Весь центр стал единым полотном для инсталляций.

Весь центр стал единым полотном для инсталляций.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Еще одной фишкой праздника стал спектакль «Живые и мёртвые. Солдатами не рождаются» по роману Константина Симонова, который представили на улице возле жд вокзала Волгоград-1 известные артисты, Юрий Башмет и его камерный ансамбль «Солисты Москвы».

Спектакль показали под открытым небом.

Спектакль показали под открытым небом.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Не все смогли пройти за ограждения.

Не все смогли пройти за ограждения.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Живые и мёртвые. Солдатами не рождаются» на вокзале.

Спектакль «Живые и мёртвые. Солдатами не рождаются» на вокзале.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Известные артисты вышли на сцену под открытым небом в мороз.

Известные артисты вышли на сцену под открытым небом в мороз.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Людей на улицах и в местах показов было очень много.

Людей на улицах и в местах показов было очень много.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Меры безопасности были жестче, чем раньше.

Меры безопасности были жестче, чем раньше.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На улицах города было множество кортежей гостей.

На улицах города было множество кортежей гостей.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

КАРТИНА ДНЯ