Бабкина, Алферова, Большова, Герзмава на одной сцене с Путиным: кадры с закрытого концерта в Волгограде

Масштаба выступлению звезд добавляли видеоинсталляции. Под песню "Эх, дороги" в исполнении Хиблы Герзмавы на сцене наступила звездная ночь. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде 2 февраля на несколько часов перекрыли Нулевую продольную и все подступы к Речпорту: в ЦКЗ проходил торжественный концерт в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве, на котором с поздравлениями выступил президент РФ Владимир Путин. После его речи на сцену вышли выдающиеся артисты и солисты мировой оперной сцены, а также знаменитые симфонические и хоровые коллективы. Попасть на мероприятие можно было только по приглашениям. Сайт volgograd.kp.ru публикует кадры с закрытого концерта.

Открыл мероприятие в Волгограде Владимир Путин. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В зале в этот день собрались депутаты Госдумы, волгоградского парламента, заместители волгоградского губернатора, представители силовых ведомств, руководители местных театров и музеев, главные врачи больниц, представители крупнейших компаний, работающих в регионе, общественники, заслуженные и почетные жители, гости из ЛНР, Кузбасса, ветераны и Дети Сталинграда, волонтеры и многие другие. Им удалось вживую услышать речь президента страны – Владимир Путин первым вышел на сцену, поздравив волгоградцев и всех россиян с юбилеем победы под Сталинградом (подробнее о том, что сказал глава государства).

В Волгограде выступили выдающиеся симфонические и хоровые коллективы страны. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде выступили выдающиеся симфонические и хоровые коллективы страны. Фото: Екатерина СИМОХИНА

После этого началась концертная часть, которую при поддержке Минкульта организовал Росконцерт. Этим вечером на сцене ЦКЗ звучали сочинения Скрябина, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича, Свиридова, Хачатуряна. Артисты исполнили военные песни, читали стихи и прозу о Великой Отечественной войне и Сталинградской битве. Вели мероприятие актеры театра и кино Ксения Алферова и Евгений Князев, а пели для волгоградцев народная артистка России Хибла Герзмава, солист Московского театра «Новая Опера» Василий Ладюк, солист оперной труппы Музтеатра им. Станиславского и Немировича-Данченко Владимир Дмитрук, народная артистка РСФСР Надежда Бабкина и Театр «Русская песня». Артисты читали отрывки из произведений военных лет. И все это в сопровождении хора Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, Центрального военного оркестра Минобороны, хора имени Свешникова, хоровой капеллы имени Юрлова, Академического хора Волгограда.

Хибла Герзмава - звезда мировой оперной сцены. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоград прилетела Надежда Бабкина со своим коллективом. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоград прилетела Надежда Бабкина со своим коллективом. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Масштабу этому придавали и современные технологии: на сцене тоже задействовали проекторы и видеоинсталляцию, саунд-дизайн. Так что исполнение военных песен сопровождалось меняющимися кадрами военной хроники.

На сцене задействовали самые современные технологии. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На сцене задействовали самые современные технологии. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Масштаба выступлению звезд добавляли видеоинсталляции. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Несмотря на то, что концерт затянулся, практически все гости дождались его окончания и поблагодарили артистов за их труд. «Очень мощный концерт», делились волгоградские деятели культуры.

Весь вечер в ЦКЗ звучали песни, музыка, стихи и проза о Великой Отечественной войне. Фото: Екатерина СИМОХИНА