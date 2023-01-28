У жителей центра Волгограда начались бессонные ночи из-за репетиции светового шоу

Дома на Аллее Героев начали освещать лазерами по вечерам Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде ведутся последние приготовления масштабного историко-патриотического проекта «Мост Памяти» к 80-летию Сталинградской Победы. Световое шоу и видеоинсталляции 1 и 2 февраля 2023 года покажут в разных местах города, в том числе на Аллее Героев. В центре Волгограда уже начались ночные репетиции. В темное время суток дома на Аллее Героев освещают лазерами. Так что ближайшие ночи до праздника у жильцов верхних этажей ожидаются бессонными. Сайт volgograd.kp.ru публикует фото и видео репетиции видеоинсталляции.

В центре города репетируют световое шоу Фото: Екатерина СИМОХИНА

О ночных репетициях светового шоу предупреждали в комитете культуры Волгоградской области. При этом сообщалось, что лучи лазеров не будут попадать в окна жильцов.

В Волгограде историко-патриотический проект «Мост Памяти» пройдет на Аллее Героев, Мамаевом кургане, на железнодорожном вокзале, музее-панораме «Сталинградская битва». У всех этих объектов были установлены пилоны со световым оборудованием. Видеоинсталляция с документальной хроникой и письмами воинов будет проходить 1 и 2 февраля.

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