Жителей центра Волгограда ждет неделя бессонных ночей

В центре монтируют оборудование для светового шоу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Центр Волгограда готовят к грандиозному историко-патриотическому проекту «Мост Памяти» к 80-летию Сталинградской Победы. Световое шоу и видеоинсталляции 1 и 2 февраля 2023 года будут показывать на фасадах домов на Аллее Героев, вокзале, музее-панораме. Сейчас организаторы монтируют сложное проекционное оборудование и предупреждают о ночных репетициях со светом. Правда, обещают, что световые лучи не будут попадать в окна жителей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете культуры Волгоградской области.

Сейчас в разных частях Аллеи Героев в центре Волгограда устанавливают пилоны со светодиодными экранами. На них с 8 утра до полуночи 1 и 2 февраля 2023 будут крутить документальную хронику и озвученные письма защитников Сталинграда. Светопроекцию летящих журавлей волгоградцы увидят на всех домах аллеи, а на угловых фасадах - хронику боев за Сталинград. Плюс к этому, вся Аллея Героев в праздничные дни будет переливаться светом.

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