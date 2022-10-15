В Волгограде в течение трех лет полностью обновят Аллею Героев и верхнюю террасу набережной

Фото: Администрация Волгоградской области

Губернатор Андрей Бочаров и мэр Владимир Марченко в субботу прошлись по центру Волгограда. Прогулка оказалась не ради отдыха, а рабочей. После нее было принято решение о старте трехлетней программы развития исторической части областного центра и прибрежной территории. За этот период полностью приведут в порядок Аллею Героев, верхнюю террасу набережной и объединят благоустроенные участки нижней террасы. Работы должны завершиться к юбилею Великой Победы – к 9 мая 2025 года. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации региона.

Губернатор и мэр осмотрели обновляемый памятник комсомольцам на проспекте Ленина, Аллею Героев, верхнюю террасу набережной до улицы Ковентри, новый амфитеатр, который после открытия покрылся трещинами.

Фото: Администрация Волгоградской области

- Мы смотрим реализацию проектов развития центральной части города, прибрежной территории. Мы понимаем, что надо продолжать работу, связанную с развитием верхней террасы, а также соединить участки нижней террасы набережной, - заявил Андрей Бочаров.

В начале осени завершилось благоустройство верхней террасы набережной от музыкального театра до улицы Ковентри, открылись после обновления лестницы от улицы Чуйкова, которые ведут к амфитеатру. Уже запланировано приведение в порядок участка нижней террасы набережной до «танцующего» моста.

Во время трехлетней программы восстановят все мемориалы на Аллее Героев. Сейчас ведутся работы по реставрации стелы с именами Героев Советского Союза, к декабрю строители должны сдать объект. Также до конца года приведут в порядок памятник защитникам города, который был открыт в 1958 году рядом со знаменитым Сталинградским тополем.

- Реконструкция Аллеи Героев требует решения очень многих вопросов, в том числе сохранения исторического наследия. По итогам рабочей поездки будет сформирована программа на 2023-25 годы, - отметил губернатор Волгоградской области.

За оставшиеся месяцы 2022 года будет подготовлена концепция обновления Аллеи Героев и объем финансирования.

До конца 2022-го мы должны определить концепцию, объем финансирования.

Напомним, 15 октября в Волгограде обсуждалось возведение парка вдоль Волги в Ворошиловском районе.