В Ворошиловском районе Волгограда появится прибрежный парк

На берегу Волги в Ворошиловском районе сделают парк. Фото: Администрация Волгоградской области.

В Ворошиловском районе Волгограда появится парк с выходом к берегу Волги. Обустройство набережной обсудили губернатор Андрей Бочаров с мэром города Владимиром Марченко во время посещения строительной площадки нового здания Арбитражного суда Волгоградской области. На выездном совещании шла речь о планах по продолжению развития прибрежной зоны Волгограда, организации новой парковой зоны и продлению рокадной дороги. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в региональной администрации.

- Здесь получится парковая зона с выходом к набережной, большой прогулочной зоной. Обязательно необходимо продумать спуск в набережной Волги, - отметил Андрей Бочаров.

Проект продления Нулевой продольной находится на выходе из госэкспертизы. Дорога будет продлена от улицы Калинина до улицы Одесской, расстояние - 2,1 километра. На участке появятся съезды в существующую автомобильно-дорожную сеть и к будущему зданию Арбитражного суда.

Готовность здания Арбитражного суда составляет 10%. Фото: Администрация Волгоградской области.

Здание Арбитражного суда возводится в границах улиц Одесской и Иркутской. Объект готов на 10%, его планируют сдать в следующем году. Строительство началось после того, как весной 2022 года там был сдан в эксплуатацию участок берегоукрепления, его протяженность составляет 280 метров. Всего от Ворошиловского до Кировского района берег будет укреплен на расстоянии 5 километров.