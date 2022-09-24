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Общество24 сентября 2022 13:10

В Волгограде возвращают надписи на памятник комсомольцам

Гравировка – завершающий этап реставрации мемориала
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Фото: мэрия

Фото: мэрия

В Волгограде завершается реставрация памятника комсомольцам на пересечении улицы Комсомольской и проспекта Ленина. На финишном этапе подрядчик занялся гравировкой надписей на гранитных плитах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации города.

На граните буква за буквой появляются надписи: «Комсомольцам-защитникам Сталинграда. Подвиг ваш бессмертен!» и фамилии авторов монумента. После буквы покроют защитным спецсоставом. На памятнике восстановили разрушенную облицовку, скульптуры почистили лазером и запатинировали.

Это далеко не единственный памятник в Волгограде, который приводят в порядок к 80-летию Сталинградской Победы. На Аллее Героев также начались работы на мемориале, на набережной реставрируют «Гаситель», идут работы во всех районах.