В Волгограде возвращают надписи на памятник комсомольцам

Фото: мэрия

В Волгограде завершается реставрация памятника комсомольцам на пересечении улицы Комсомольской и проспекта Ленина. На финишном этапе подрядчик занялся гравировкой надписей на гранитных плитах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации города.

На граните буква за буквой появляются надписи: «Комсомольцам-защитникам Сталинграда. Подвиг ваш бессмертен!» и фамилии авторов монумента. После буквы покроют защитным спецсоставом. На памятнике восстановили разрушенную облицовку, скульптуры почистили лазером и запатинировали.

Это далеко не единственный памятник в Волгограде, который приводят в порядок к 80-летию Сталинградской Победы. На Аллее Героев также начались работы на мемориале, на набережной реставрируют «Гаситель», идут работы во всех районах.