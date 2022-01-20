Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 20 января: оперштаб утвердил новые антиковидные меры

Омикрон уже начал счет заболевшим волгоградцам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области, как и в России в целом, продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За последние сутки в регионе число заразившихся составило 322 человека. Все больше случаев штамма «омикрон», который отличается высокой контагиозностью. Общее число заболевших COVID-19 волгоградцев перевалило за 133,5 тысячи человек. На заседании оперштаба утвердили новые антиковидные меры. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 20 января 2022 года.

Инфографика. Стопкоронавирус.рф

В больницах и на дому сейчас лечатся от ковида более 4,4 тысячи волгоградцев. Заболеваемость растет и среди взрослых, и среди детей. За сутки число школ и классов, где ввели карантин по коронавирусу и ОРВИ, выросло в разы. Больше всего случаев заражения в Волгограде и Волжском. Может резко вырасти и число госпитализаций, поэтому в регионе при ухудшении ситуации с коронавирусом готовы развернуть до 10 тысяч инфекционных коек. Всего 147 человек выписались по выздоровлению за минувшие сутки – это вдвое меньше числа заболевших. В целом за время пандемии справились с ковидом 123,2 тысячи человек.

Печальную статистику ковидных смертей пополнили еще 14 жителей Волгограда и области. Среди них еще молодые 30-летний и 44-летний мужчины. Общее число жертв коронавируса в регионе на сегодня 5848 человек.

На клиническом совете губернатор Андрей Бочаров заявил о начале комплексной вакцинации подростков от COVID-19. После на оперштабе 20 января приняли ряд решений для битвы с омикроном. Власти готовятся к разным сценариям, не исключая пессимистичные. Напомним, в Волгограде и области продолжают действовать карантинные ограничения по коронавирусу. Их действие продлили на неопределенный срок.