Четыре школы полностью закрыли на карантин по COVID-19 и ОРВИ в Волгоградской области

Школьников переводят на удаленку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки в Волгограде и области почти вдвое выросло число школ, где закрыты на карантин по COVID-19 отдельные классы. На 20 января таких образовательных учреждений уже 121, накануне было 68. Одна школа закрыта на карантин целиком – переведены на дистант ученики школы №6 Волгограда, еще три школы закрыли из-за вспышек ОРВИ, сообщили в облкомобразования.

- В настоящий момент из-за карантина по COVID-19 полностью переведена на обучение с применением дистанционных технологий одна школа в Волгограде (СШ №6), по ОРВИ - две школы в Волгограде (СШ №92 и №72), одна - в Киквидзенском районе (Мачешанская СШ), - рассказали «КП-Волгоград» в комитете образования региона.

При этом число школ, где ввели карантин из-за вспышек заболевания ОРВИ, за сутки выросло втрое. Отдельные классы закрыты сразу в 30 школах. Ситуацию мониторят ежедневно. Если в классе или группе есть хоть один заболевший коронавирусом, карантин вводят сразу. А вот при ОРВИ минимальный порог для введения ограничений в детском коллективе – 20% заболевших. Закрывают класс или школу на одну – две недели. Но обучение продолжается на удаленке.