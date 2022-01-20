От ковида скончался 30-летний волгоградец

Власти готовятся открывать новые ковидные госпитали. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

За последние сутки в Волгограде и области зафиксировали еще 14 летальных исходов от коронавируса и его осложнений. Среди умерших 5 мужчин и 9 женщин. При этом сразу четверо мужчин не дожили до 60-ти лет, а младшим среди жертв COVID-19 стал 30-летний волгоградец, у которого не было сопутствующих заболеваний, сообщили в оперштабе.

- Не привитый от новой коронавирусной инфекции мужчина двое суток лечился самостоятельно, без эффекта, - рассказали «КП-Волгоград» в облздраве.

На скорой волгоградца привезли в ковидный госпиталь, но несмотря на старания врачей состояние пациента стремительно ухудшалось. Через три дня мужчину перевели в реанимацию, спасти его не удалось.

Среди умерших на сегодня 7 жителей Волгограда и по одному летальному исходу в Волжском, Михайловке, а также пяти районах области – Быковском и Городищенском, Калачевском, Камышинском и Ленинском. Всего в печальном списке уже 5848 волгоградцев. Тем временем, власти готовятся к всплеску заболеваемости с приходом омикрон-штамма.