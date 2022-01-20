10 тысяч ковидных коек развернут в Волгограде и области

Больницы вновь будут перепрофилировать. Фото: Артем КИЛЬКИН

На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Волгоградской области 20 января 2022 власти региона приняли решение о наращивании инфекционного коечного фонда в ковидных госпиталях региона до 10 тысяч коек. Открывать «красные зоны» в многопрофильных стационарах будут поэтапно, по мере распространения нового штамма коронавируса «омикрон» и роста числа госпитализаций.

- Предусмотреть достаточное количество специализированных инфекционных коек для детей и подростков, - такой пункт в решениях оперштаба прописали отдельно, так как резко растет заболеваемость среди школьников и молодежи.

Напомним, на пиковых значениях заболеваемости коронавирусом дельта-штамма в ноябре 2021 года в Волгоградской области под ковидные стационары отдали более 30 стационаров больниц региона. При этом в них насчитывалось около 9 тысяч коек. Так что меры против «омикрона» готовят беспрецедентные.

Кроме того, как и в прошлом году чиновники отдадут врачам поликлиник свои автомобили, чтобы те могли быстрее добираться на вызов к пациентам. Именно на амбулаторное звено и службу скорой помощи придется максимальная нагрузка. Поэтому для их работников планируют ввести дополнительные выплаты.