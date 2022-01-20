Началась атака омикрона: волгоградский губернатор собрал оперштаб из-за резкого осложнения обстановки

В Волгоградской области снова разворачивают ковидные госпитали. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде предвидели осложнение обстановки из-за появления омикрона, но не настолько резкое. Меньше чем за неделю суточный прирост заболевших увеличился вдвое. Вирус мощно набирает обороты. Волгоградский губернатор собрал оперативный штаб из ведущих специалистов Роспотребнадзора и системы здравоохранения региона, чтобы решить, как сдерживать атаку нового штамма вируса.

- Рост ежедневной заболеваемости, который за неделю удвоился, также подтверждает начало атаки «омикрона». Специалисты прогнозируют достаточно быстрое осложнение обстановки, - заявил Андрей Бочаров, начиная заседание оперштаба.

В Волгоградской области уже начинают разворачивать инфекционные госпитали на базе больниц, которые ранее вернули в обычный режим работы. В них привлекают дополнительный медперсонал для лечения ковида. В эти дни в области готовят большой резерв на случай «войны», то есть резкого осложнения ситуации: делают запасы инфекционных коек, лекарственных средств, СИЗов, кислорода, средств диагностики.

Сейчас власти принимают меры, чтобы снизить скорость распространения вируса. Чтобы нагрузка на врачей и больницы распределялась по времени. Поэтому сегодня все специалисты оперштаба должны проанализировать обстановку и сказать, что нужно сделать, чтобы скорость распространения ковида не была такой стремительной.

По итогам заседания в Волгоградской области оперштаб рекомендовал предприятиям и организациям всех форм собственности перевести на удаленный режим работы 30 и более процентов сотрудников. Чиновники снова временно передадут часть своих автомобилей в поликлиники Волгограда и области, чтобы врачи могли оперативнее ездить на выезды. Все массовые мероприятия в регионе переводятся в онлайн-формат. В Волгоградской области продлевают режим самоизоляции для непривитых жителей 60+ и все действующие ограничения. В том числе систему QR-кодов никто не отменяет.

В Волгоградской области власти готовы развернуть 10 тысяч коек в инфекционных госпиталях под ковид. В прошлую волну максимально разворачивали 9 тысяч коек. Тогда под ковид отдали все стационары, кроме больниц скорой помощи. Дополнительно будут открывать места для детей - болеет все больше подростков и молодежи.

Также решается вопрос, как дополнительно простимулировать врачей и другой медперсонал, которые работают с коронавирусными больными и постоянно рискуют заразиться. Для поддержки первичного звена - то есть работников скорых и поликлиник - будут предусмотрены дополнительные выплаты. Врачи в красных зонах продолжат получать надбавки.