Ковид-ограничения в Волгограде: что изменится в декабре 2021

Без QR-кода в Волгограде пустят не везде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В преддверии новогодних праздников в Волгоградской области вышло новое постановление 179, которое вносит изменения в карантинные ограничения по коронавирусу в регионе с 11 декабря 2021 года (скачать текст постановления). QR-коды и сертификаты продолжат оставаться пропуском в заведения общепита, театры, бани, фитнес-клубы, кинотеатры и магазины. Срок действия отрицательного ПЦР-теста сократили до 48 часов, а чиновникам дали право штрафовать не только за отсутствие маски. Рассказываем, что еще изменится в Волгограде, и какие ковид-ограничения действуют в области в декабре 2021 года.

Куда не пустят без QR-кода в Волгограде в декабре 2021: срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, которым можно было заменить QR-код и сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, сократили с 72 до 48 часов. Напомним, эти документы в Волгограде и области служат пропуском в заведения общепита, бассейны, спортивные и фитнес клубы, аквапарки, в кинотеатры и ДК, музеи и театры, на концерты и выставки, в гостиницы, санатории и на турбазы, в салоны красоты, солярии и парикмахерские, бани и сауны. Также не должны пускать без них в магазины непродовольственных товаров, где доля товаров первой необходимости в ассортименте менее 30%, в том числе в торговых центрах, а работодатель не должен отправлять работника без их наличия в командировку. Кроме того, не продадут без QR-кода билет на междугородный автобус и не пустят пассажира в салон, а на доступ в МФЦ будет действовать обязательная предварительная запись. Запрещена и продажа проездных билетов на общественный транспорт, в том числе социальных. На детей до 18 лет эти карантинные коронавирусные ограничения не распространяются.

Новогодние корпоративы, банкеты и покупки

Запрет на корпоративы на рабочем месте в преддверии новогодних праздников 2022 в Волгограде и области сохранен, как и запрет на проведение банкетов и корпоративов в кафе и ресторанах, в санаториях и на турбазах. Количество гостей на торжественной регистрации брака в загсе в декабре 2021 года все еще не должно превышать 10 человек. Такие же антиковидные ограничения действуют в регионе для похорон.

На новогодние утренники и праздники в школах и детсадах 2022 в Волгоградской области как и в прошлом году не пустят родственников. Не пустят к детям и «чужого» Деда Мороза со Снегурочкой.

В кафе, барах и ресторанах в декабре 2021 в Волгограде все так же под запретом кальяны и Wi-Fi, караоке и танцполы. Заполнять зал можно не более, чем на 50%, а пускать внутрь – только посетителей с антиковидными QR-кодами или бумажными документами. Общепит продолжает работать с 6.00 до 23.00, ночью все заведения должны быть закрыты. Без ограничений можно обслуживать на вынос. При этом в новом постановлении в пункте 15.8 отдельно прописан доступ совершеннолетних посетителей в кафе, бары, закусочные и рестораны только при наличии QR-кода, бумажных ковидных документов или ПЦР-теста. При этом для общепита действует и медотвод от вакцинации.

Запрещен бесплатный Wi-Fi и в ТЦ, и в ТРЦ Волгограда и области. Детям и подросткам нельзя находиться там без сопровождения взрослых. Внутрь торгового центра можно пройти свободно при отсутствии высокой температуры, которую должны измерить на входе. А вот чтобы попасть в расположенные кафе, закусочные кинотеатры, магазины одежды, обуви и прочих непродовольственных товаров, придется показать QR-код или бумажные ковидные документы и удостоверение личности. Исключение – продовольственные магазины, аптеки, салоны связи и магазины с товарами первой необходимости – для детей, животных и тд.

Антиковидный контроль

В пункте 4.17 постановления в декабре 2021 исчезли исключения, касающиеся рекомендованного крупным работодателям Волгоградской области тестирования не менее 10% сотрудников на коронавирус два раза в месяц. Ранее этого можно было не делать, если привиты от ковида 80% работников.

Еще одно нововведение касается контроля за соблюдением антиковидных мер в Волгограде и области. В прошлых версиях постановления губернатора органы исполнительной власти должны были обеспечивать контроль использования масок и перчаток, а за несоблюдение санэпидправил выписывать протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ. В пункте 19.6 новой редакции документа чиновникам добавили полномочия по контролю за соблюдением всех карантинных ограничений в регионе, в том числе проверки QR-кодов с возможностью выписывать штрафы по новой статье 14.15 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности.

И, конечно, остаются с волгоградцами в декабре 2021 требование носить маски в транспорте и в общественных местах и правило социальной дистанции.