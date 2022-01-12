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Общество12 января 2022 10:28

К вакцинации подростков от COVID-19 готовятся в Волгоградской области

Проводить ее будут комплексно
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Вакцинировать детей собираются комплексно.

Вакцинировать детей собираются комплексно.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области готовятся к появлению на территории региона стремительно распространяющегося по всему миру коронавируса штамма «омикрон». На клиническом совете 12 января губернатор Андрей Бочаров заявил о комплексной вакцинации подростков от 12 до 17 лет от COVID-19.

- Во взаимодействии с Минздравом России и Роспотребнадзором обеспечить комплексную подготовку к вакцинированию подростков, - поставил задачу губернатор Волгоградской области.

Вакцины «Спутник М» в регионе еще нет, но ее поставок ждут уже в ближайшее время. Сейчас чиновникам предстоит подумать, как организовать прививочную кампанию. Не забывают в Волгоградской области и о вакцинации остальных жителей. Сейчас особое внимание властей направлено на ревакцинацию, особенно пенсионеров 60+ и хроников.

Напомним, активацию «омикрона» в Волгограде ожидают уже в конце января. Этот штамм коронавируса хоть и переносится легче, распространяется очень быстро. Человек становится заразным еще до того, как у него появляются первые симптомы. Поэтому вакцинация и ревакцинация - единственный выход из ситуации, который видят власти. На сегодня план по прививкам выполнен на 87%.