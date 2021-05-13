Две волгоградские девочки-баскетболистки остаются в коме после ДТП на Ставрополье

Состояние еще трех девочек, пострадавших в ДТП, остается стабильно тяжелым.

На сегодняшний день, 13 мая, семь юных девочек-баскетболисток из Волгограда, которые попали в жуткое ДТП на Ставрополье, еще остаются в больнице под наблюдением врачей. Две из них до сих пор находятся в состоянии комы – это Злата Красникова и Екатерина Шахматова. За их жизни борются врачи московской клиники. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Российской федерации баскетбола (РФБ), которая организовала сбор средств для семей, чьи дети пострадали в этой аварии.

- Также в столичной больнице продолжает лечение Виктория Волкодавова, ее состояние уже стабильное, девочка даже потихокньку начала ходить. Состояние Анастасии Прохоренко, которая получила множественные травмы, сейчас тоже стабильное. Алина Нагаева, по данным врачей, сейчас пребывает в состоянии средней тяжести. Еще двух девочек - Анару Кувашеву и Марию Нелюбову – уже перевели из реанимации в обычную палату, их жизни ничего не угрожает, - уточняют информацию по пострадавшим спортсменкам в РФБ. - Елизавета Егорова и София Китаева (единственная девочка, чудом уцелевшая в ДТП) продолжают восстановление дома.

Напомним, эта страшная авария произошла 30 апреля в Ставропольском крае неподалеку от хутора Янки. В микроавтобус, в котором детская команда девочек-баскетболисток из Волгограда ехала на соревнования в Черкесск, врезался грузовик. Пять школьниц скончались на месте ДТП, остальные получили тяжелые травмы.

Пока следователи разбираются в обстоятельствах происшедшего и ищут виновных, Российская Федерация Баскетбола открыла сбор средств для пострадавших семей.

- За 12 дней было собрано 1 257 448 рублей. РФБ увеличит эту сумму до 2 625 000 рублей. В ближайшее время семьи 5 погибших баскетболисток – Алисы Грошевой, Эллины Деменской, Дарьи Корниковой, Арины Осиповской и Варвары Прохоренко – получат по 300 000 рублей. Семьям еще 9 пострадавших девочек будет выплачено по 125 000 рублей, - сообщают в федерации.

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