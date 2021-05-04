«Не по его вине произошла страшная трагедия»: волгоградцы заступились за водителя разбившегося в Ставрополье микроавтобуса с девочками-баскетболистками

Фото предоставлено очевидцами

Завтра, 5 мая, водителю Руслану Нахметову, который вез на микроавтобусе команду девочек-баскетболисток из Волгограда в Черкесск, изберут меру пресечения. Напомним, 30 апреля в 16 часов 20 минут на трассе Р-216 «Астрахань – Элиста – Ставрополь» в Грачевском округе Ставропольского края Mercedes под его управлением попал в жесткое ДТП, пять девочек погибли. Среди жертв – племянница Руслана. И хоть столкновение спровоцировал другой водитель, Максим Ларионов, проверка прокуратуры выявила массу нарушений со стороны перевозчика. Друг Руслана - Лев Любимов - опасается, что и того обвинят в трагедии.

- С вечера 30 апреля Руслан находился в Грачевской ЦРБ. Завтра суд, узнаем о мере пресечения. Руслан работает с этой спортшколой уже 8 лет. Он очень спокойный и профессиональный водитель. Все поездки всегда были за счёт родителей, никто из чиновников не помогает, только дают указания, что детей нужно везти на поезде, но никто на это деньги не выделяет и поэтому выбирают самый оптимальный вид транспорта, - поделился с «КП-Волгоград» Лев Любимов.

Сегодня областная прокуратура сообщила о результатах проверки по факту ДТП в Ставропольском крае.

- В ходе проверочных мероприятий установлено, что перевозка детей к месту проведения соревнования осуществлялась на автобусе 2005 года выпуска. При этом у водителя путевой лист, а также лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами отсутствовали, - рассказали в ведомстве.

Лев Любимов утверждает, что получить лицензию – целая проблема.

- Чтобы оформить поездку как полагается, нужна лицензия на перевозку, а её сейчас получить очень проблематично, практически всем приходит отказ. Руслан возил их практически по себестоимости поездки, так как его племянница тоже была в команде. Самое главное, что все эти оформленные документы никак бы не повлияли на исход событий. При организованной перевозке групп детей по межгороду сопровождение сотрудников ГИБДД предусмотрено только при наличии трех и более автобусов. Если едет один автобус, то подаётся уведомление о поездке и на этом всё, - говорит волгоградец.

Однако выяснилось, что в Госавтоинспекцию уведомления о перевозке детей из Волгограда не было.

- Автобус не был оборудован в установленном порядке проблесковым маячком желтого цвета, опознавательными знаками «Дети» и устройством для ограничения скорости движения 60 км/ч, - сообщает надзорный орган. - Проверка диагностической карты о прохождении технического осмотра показала, что она в соответствующей информационной системе отсутствует.

Помимо этого, после осмотра микроавтобуса выяснилось, что он был технически неисправен и его нельзя было эксплуатировать. В том числе, на задних сидениях не было ремней безопасности.

Близкие Руслана Нахметова надеются, что этот резонансный случай привлечет внимание к проблеме перевозки детей.

- Возможно, станет отправной точкой в начале нового подхода к финансированию спортшкол. Жаль только, что такой ценой, - говорит Лев. Кстати, у его друга нет супруги и детей. Родные понимают, что Руслану может грозить наказание за нарушения. - Последний раз Руслан выходил на связь в субботу, был в подавленном состоянии, говорил, что лучше бы я там остался вместо них.

Близкие Руслана Нахметова, у которого погибла племянница Варвара Прохорова, собирают средства, чтобы помочь семье девочки.

«Не по его вине произошла страшная трагедия, в результате которой погибла его племянница, пострадала сестра и ещё одна племянница в тяжелом состоянии. Мы взяли на себя ответственность сбора финансовой помощи для его семьи. Не будьте равнодушными!» - опубликовала пост в соцсетях Серафима.

- Мы сразу организовали сбор, много неравнодушных людей откликнулись из других городов, все интересуются здоровьем Руслана и желают скорейшего выздоровления, - резюмировал Лев Любимов.

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