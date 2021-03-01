В Волгограде продолжается битва за время. В первый день весны в Центральном районном суде вновь пройдет судебное заседание по делу о переводе Волгоградской области на московское время. Сторонники местного времени МСК+1 пытаются доказать, что проведенный летом 2020 года опрос не был легитимным, прошел с многочисленными нарушениями и не может быть основанием для отмены результатов областного референдума 2018 года. Но надеются, что процесс 1 марта будет приостановлен.- У них административный ресурс, нам с ними бороться тяжело, но мы не сдаемся. Мы пригласили свидетелей, как и в прошлый раз – 16 февраля. Будем пытаться, чтобы суд этих свидетелей хотя бы послушал. Но, я надеюсь, что судебный процесс будет приостановлен в связи с тем, что это дело передали из Волгоградского областного суда, в котором у нас находится основной коллективный иск почти от 400 человек. В этом иске мы оспариваем практически все положения по районам Волгоградской области о проведении мероприятий, которые они сочинили, и результаты этих мероприятий, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» юрист Алексей Севастьянов.Напомним, областной суд решил, что результаты не относятся к их подсудности и не являются нормативно-правовыми актами. Поэтому выделил их и направил их в 16 районных судов, в том числе в Центральный. Юристы с этим не согласились и подали частную жалобу, которую будет рассматривать суд за пределами региона – в Сочи. Таких жалоб тоже будет 16.Также сторонники местного времени обжалуют в судах итоговое постановление областной думы от 20 августа 2020 года. Если у них это получится, то Волгоград снова сможет жить по местному времени. Однако когда и какой суд поставит точку в этом деле, предсказать невозможно. Кроме того, волгоградцы собирают волонтеров, чтобы инициировать еще один референдум о времяисчислении в регионе.ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСАВ 2018 году в Волгоградской области состоялся референдум, на котором 58% голосов жители отдали за переход в 3-ю часовую зону. Регион ушел вперед на один час вперед от Москвы. Однако местные бизнесмены и депутаты были недовольным волгоградским временем. Летом 2020 года в Волгоградской области состоялся опрос, который проходил с 25 июня по 1 июля вместе с голосованием по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Тогда уже более 65% волгоградцев высказались за возращение на московское время. Явка составила 74%.Законопроект о переходе Волгоградской области во 2-ю часовую зону в третьем чтении приняли на заседании Государственной думы. Документ поддержали и в Совете Федерации. 22 декабря 2020 года закон подписал президент Владимир Путин. И 27 декабря регион перевел стрелки на час назад.