Переводим часы: 28 октября Волгоградская область перейдет на местное время

СЕГОДНЯ 13:23 2018-09-11T14:28:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Вот и поставлена точка в длинном споре о волгоградском времени. Депутаты Государственной думы сегодня утвердили в первом чтении проект закона, по которому Волгоградская область отныне относится к 3-ей часовой зоне. То есть в регионе переведут стрелки на один час вперед (плюс 1 час от московского). Сделают это 28 октября.

Поддержали волгоградцев парламентарии почти единогласно: 392 - проголосовали «за», и только 4 - «против».

Напомним, что решение о переходе региона на волгоградское время наши жители приняли на референдуме в марте этого года. 58% проголосовавших высказались «за» перевод стрелок на час вперед.

После чего областной парламент собрал все необходимые документы и передал на рассмотрение в комитет по охране здоровья. Там решение волгоградцев также поддержали. Теперь поддержала и Госдума. Последнюю подпись и жирную точку под документом должен поставить президент РФ.

- Основанием для внесения изменений стали жалобы от волгоградцев: более 160 тысяч обращений поступило к нам с просьбой перевести время на час вперед. Мы провели референдум и волгоградцы высказались за перевод стрелок. Прошу поддержать этот законопроект в первом чтении, - обратился к депутатам докладчик - председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов.

- К нам тоже поступало много обращений от волгоградцев на эту тему. Это больной вопрос, всегда будут недовольные, и мы должны это понимать. Но комитет и областной парламент инициативу поддержали. Просим и вас поддержать волгоградцев, - обратился к депутатам председатель парламентского комитета по охране здоровья Николай Герасименко.

Вопрос этот, действительно, острый. Даже в Госдуме он разделил присутствующих на два лагеря.

- А может мы просто оставим Москву с этим временем, а всех остальных переведем на местное, - иронизирует единоросс Виктор Водолацкий, представляющий в Госдуме Ростовскую область. - Территория Волгоградской области всегда относилась к землям войска Донского, и с ростовчанами была единой. И я точно знаю, что волгоградские казаки против идеи перехода на местное время. Для многих волгоградцев ваше решение будет тяжелым.

Депутат Сергей Иванов (от партии ЛДПР) вообще предложил альтернативное переводу стрелок решение:

- Оставьте в покое время, а переносите в регионах сроки работы учреждений - школ, предприятий.. И не будет никаких проблем.

В защиту решения, принятого волгоградцами на референдуме, встали наши госдепы - Ирина Гусева и Нина Черняева.

- Я не понимаю, с чего тут такое обсуждение. Прошу уважать мнение жителей Волгоградской области, они свой выбор сделали, - отчеканила Гусева.

- Фракция «Единой России» также поддержала мнение волгоградцев о переводе стрелок, - заявила Черняева.

Были в думе и те, кто держал нейтралитет.

- Я знаю, что на юге области, например, в Чернышковском районе, почти 70% населения высказались против перевода часов. А вот в центре - Волгоград и Волжский - да, поддержали эту идею. И какое б решение мы сейчас не приняли, оно вызовет негативную реакцию. Главное сейчас -наладить диалог и провести обсуждения на местах, чтобы люди понимали, как решение скажется на их здоровье, на работе сельхозпредприятий и в целом на экономике региона.

Хотя обсуждать уже поздно, теперь волгоградцам надо просто учиться жить по-новому своему времени. Оно и расставит все по местам.

КАК ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ?

Дискуссии на «часовую» тему длятся в Волгоградской области с тех пор, как страна отказалась от перехода на летнее/зимнее время. Одним волгоградцам просто катастрофически не хватает светлого часа вечером, других категорически не устраивает временная разница с Москвой (особенно людей, которые работают в связке со столицей). Спорили долго. Пока Общественная палата не выступила с инициативой провести по этому поводу референдум. Губернатор предложение общественников поддержал. Избирком напечатал бюллетени и вопрос «Об исчислении времени» вынесли на голосование. Итог: 58% - «за» перевод стрелок.

ЧЕГО ЖДАТЬ?

Итак, с 28 октября Волгоградская область начнет жить по местному времени. Да, у нас будет 1 час разницы с Москвой, зато мы будем в одном часовом поясе соседями из Астраханской и Саратовской областей, которые решились на перевод стрелок годом ранее.

В ноябре темно будет не в пять часов, а в шесть вечера. В декабре солнце зайдет не в 16.45, а в 17.45. Но и светать теперь зимой будет не в 07.10, а в 08,10, так что в школу дети будут идти в потемках. Зато весной можно будет погулять по-светлому не до 19.00, а уже до 20.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На референдуме в Волгоградской области больше половины жителей проголосовали за перевод времени

Референдум о времени разделил волгоградцев на два лагеря

Политологи о референдуме: Хорошо, что нас спрашивают, в отличие от Астрахани и Саратова

Блогер Олег Горбунов: Референдум о времени в Волгограде был странным, результат удивил еще больше

Жители Саратова и Астрахани волгоградцам: к местному времени быстро привыкаешь