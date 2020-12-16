Совет Федерации поддержал перевод времени в Волгоградской области

Фото: Совет Федерации

В Совете Федерации сегодня, 16 декабря, на очередном заседании рассмотрели вопрос о переводе Волгоградской области на московский часовой пояс. Из 140 сенаторов, которые принимали участие в голосовании, только 1 воздержался от ответа. Остальные 139 поддержали инициативу депутатов Волгоградской областной думы. Перед коллегами с докладом в верхней палате парламента выступил сенатор от Калининградской области Олег Ткач, который входит в комитет Совфеда по экономической политике.

- Федеральный закон предусматривает отнесение Волгоградской области к 2-й часовой зоне - на московское время. Федеральный закон разработан Волгоградской областной думой по результатам мероприятий, проведенных на территории Волгоградской области, по выявлению мнения населения о часовой зоне на территории названного субъекта. Его принятие создаст более благоприятное социально-экономическое условие в регионе и приведет к увеличению эффективно используемого населением светлого времени суток. Комитет Совета Федерации по социальной политике тоже рекомендует одобрить Федеральный закон, у нас на заседании комитета были коллеги из региона. Они также его поддержали, - отметил Олег Ткач.

Кадр с трансляции заседания на сайте Совета Федерации

Перед голосованием председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поинтересовалась у сенаторов от Волгоградской области, точно ли жители одобряют перевод стрелок.

- Сенаторы от Волгоградской области, поддерживаем? Главное, жители Волгоградской области поддерживают? Будут довольны накануне Нового года принятию этого закона?

Отвечать вызвался Сергей Горняков. В доказательство того, что волгоградцы ждут возвращения в московский часовой пояс, он привел итоги летнего опроса.

- Был проведен опрос, большинство жителей - более 65% - выступили за перевод с местного времени на московское. Поэтому принимаемое решение Волгоградской областной думы, когда они выходили с инициативой в Государственную думу, учитывало мнение жителей. Прошу поддержать, - обратился к сенаторам Сергей Горняков

Верхняя палата парламента поддержала перевод стрелок часов в Волгоградской области. Теперь законопроект должен подписать президент Российской Федерации. И уже с 2.00 27 декабря волгоградцы будут жить во 2-й часовой зоне.

Ранее законопроект приняли в третьем чтении в Государственной думе.

А активисты продолжают борьбу за сохранение местного времени. Они неоднократно собирались у Царицынской оперы, проводили автомобильный флешмоб. В Москве устраивали одиночные пикеты у здания Госдумы и направляли подписи за сохранение волгоградского времени Владимиру Путину. А 12 декабря активисты записали коллективное обращение главе государства.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Напомним, в 2018 году жители Волгоградской области проголосовали за переход региона в 3-ю часовую зону. Это поддержали 58% пришедших на избирательные участки. Волгоградская область ушла с московского времени на час вперед. Так регион жил до конца 80-х годов. Но бизнесмены и депутаты остались недовольны московским временем.

Летом 2020 года в Волгоградской области провели опрос, который с 25 июня по 1 июля проходил параллельно с голосованием по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Высказать свое мнение пришли около 74% волгоградцев. Среди них более 65% поддержали возвращение региона во 2-ю часовую зону - на московское время.