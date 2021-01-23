В Волгограде готовят новый референдум о времени

Люди пришли на площадь, чтобы организовать еще один референдум о времяисчислении. Фото: Александр КУЛИКОВ

В субботу, 23 января, на площади Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда прошло собрание сторонников местного времени. Более ста человек собрались у Царицынской оперы, чтобы начать подготовку к новому референдуму о времяисчислении в регионе и мобилизовать своих сторонников.

- Мы дойдем до Конституционного суда и вернем местное время, - говорят участники.

. Фото: Александр КУЛИКОВ

Активисты движения «Волгоградское время» не согласны с тем, как Волгоградскую область вернули в московский часовой пояс. И намерены провести еще один референдум. Для этого им понадобятся сторонники, которые возьмут на себя организационные вопросы и сбор подписей.

На собрание пришли более ста волгоградцев. Фото: Александр КУЛИКОВ

Как сообщает корреспондент «КП-Волгоград», намеченное собрание началось с некоторым опозданием. Пришедшим на площадь Металлургов раздавали анкеты, в которых они могли указать, какую помощь готовы оказать, чтобы дать волгоградцам еще одну возможность высказать свое реальное мнение.

Сторонники местного времени заполняли анкеты. Фото: Александр КУЛИКОВ

Напомним, на референдуме 2018 года более 60% жителей Волгоградской области заявили о том, что хотят жить по местному времени – мск+1 час.

Собрание было не только законным, но и с соблюдением антиковидных мер. Фото: Александр КУЛИКОВ

Но областные депутаты решили, что перевес сторонников волгоградского времени несущественный и спустя два года провели свой опрос о времени – без наблюдателей, списков избирателей и их учета. По его итогам 27 декабря 2020 года Волгоград снова вернулся в московский часовой пояс.