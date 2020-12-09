Госдума одобрила переход Волгоградской области на московское время

Волгоградская область должна перейти на московское время 27 декабря Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Теперь уже окончательно и, скорее всего, бесповоротно. Волгоградская область возвращается в московский часовой пояс. За это сегодня, 9 декабря, проголосовали депутаты Государственной думы. Законопроект большинством приняли в третьем чтении. Однако без споров не обошлось и на этот раз.

Во время рассмотрения законопроекта в Госдуме выступила Татьяна Цыбизова. Она отметила, что документ одобрили в комитете по охране здоровья, а накануне поддержали во втором чтении. Поэтому попросила коллег проголосовать "за". Большинство так и сделали. Но перед голосованием все равно были споры. К трибуне вышли оппоненты и защитники перевода Волгоградской области на московское время.

ПРОТИВ

Депутат от "КПРФ" Николай Арефьев категорически против перевода часов в Волгоградской области, отметив, что большинству депутатов Госдумы все равно, какое время будет в регионе.

- Жителям Волгограда и Волгоградской области не все равно. Они хотят жить по местному времени, по которому жили около ста лет. А теперь их переводят на московское время. Кому-то захотелось. Ведь самое главное - откуда взялся этот вопрос? Ведь в 2018 году был референдум, где люди высказали свою точку зрения - быть в 3-м часовом поясе. Администрация области долго тянула. Мне тогда пришлось внести законопроект о переводе стрелок часов. Но его не приняли, внесли свой, решили передвинуть стрелки часов назад. Все успокоилось. Теперь откуда ни возьмись, взяли и к выборам устроили какой-то опрос. Согласно закону, эти вопросы решаются на референдуме. И вот сейчас мы должны утвердить федеральным законом вот это беззаконие. Между вторым и третьим чтением я получил еще 170 писем, в которых люди просят не переводить стрелки часов. Ну зачем? Кто это придумал? Зачем издеваться над людьми? Если вы на карту посмотрите, то по одному меридиану проходят Астраханская, Волгоградская, Саратовская и Ульяновская области. В трех регионах местное время, а Волгоград почему-то захотел сдвинуться на московский меридиан. Ну жили они на местном времени, и пусть живут. Давайте дадим им возможность и дальше проживать по местному времени. Я понимаю, что, может быть, говорю поздно.

За сохранение в Волгоградской области местного времени высказался и представитель "ЛДПР". Депутат Сергей Иванов привел географические особенности нашего региона.

- Уважаемые коллеги, представьте себе заголовки в завтрашней прессе: Госдума приняла закон, в соответствии с которым в сутках теперь 25 часов. Многим же не хватает времени. 71-й статьей Конституции определение времени и стандарта относится к нам, к нашим полномочиям. Для тех, кто не в курсе, я еще раз объясняю, что это наши полномочия и мы четко должны им следовать. В 1884 году в Вашингтоне состоялся метеорологический конгресс, на котором представители Российской Империи в полном составе согласились, что весь земной шарик делится на 24 часовых пояса по 15 градусов. Поскольку Волгоградская область находится между 42-м и 45-м меридианом восточной долготы, она в полном соответствии в 4-м часовом часовом поясе или, как сейчас написано в законе, во 2-й часовой зоне. Коллеги, сколько можно этот вопрос будировать? Уважаемые коллеги, все эти дискуссии пора прекратить. И Государственная дума, как ответственный государственный орган, должна четко всем сказать: Кто хочет поспать, ну спите дальше. Кто не хочет, вставайте пораньше. Вот когда были разговоры о переводе летнее-зимнее, зимнее-летнее время, мы же вносили простое предложение: Ребята, оставьте все как есть. Люди встают, как им нравится, а работать начинайте либо на час раньше, либо на час позже. Мы сейчас идем на поводу неизвестно у кого. И собираемся Волгоград перешвырнуть в другой часовой пояс. Зачем? Объясните.

ЗА

Для объяснения слово взял Евгений Косяненко из "Единой России".

- В каком часовом поясе жить, это законодательная инициатива субъекта Российской Федерации. Мы слышали и в первом, и во втором чтении выступления докладчиков и содокладчиков. Выслушали их позитивные и отрицательные стороны, все это обсудили. Коллега сейчас сказал, что между вторым и третьим чтением ему пришло большое количество писем, в которых просят не переводить. Но я уверен, если мы сейчас соберем, то каждому пришло не меньшее количество писем, в которых просят перевести в другой часовой пояс. Той информации, которую нам довели докладчики и содокладчики, не доверять мы не можем. По этой информации больше 65% за перевод в московский часовой пояс. Учитывая все изложенное, фракция "Единая Россия" предлагает поддержать предложенный законопроект.

И 332 депутата во время голосования по законопроекту высказались за перевод Волгоградской области на московское время. Теперь регион вернется во 2-ю часовую зону. "Против" проголосовали 14 парламентариев, 9 воздержались от ответа.

Кадр с трансляции пленарного заседания Госдумы

Волгоградцы должны перевести часы в 2.00 ночи 27 декабря.

Но прежде законопроект направят в Совет Федерации. Если его поддержат в верхней палате российского парламента, то документ поступит президенту Российской Федерации для подписания.