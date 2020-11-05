«Из нас сделали извергов»: зачинщица смертельного конфликта в чате считает себя жертвой

Анна в шоке от произошедшего. Скрин видео Первого канала

Женщина, ставшая причиной ссоры в чате, которая закончилась жестоким избиением и смертью отца 12-летней девочки Романа Гребенюка, не считает себя виноватой. Напротив, по мнению Анны Мелконян, она стала жертвой. Сначала подверглась оскорблениям и чувствовала себя так, словно «меня трамвай проехал», а теперь боится выходить из дома, потому что там «стоят какие-то люди в черных масках». Женщина отмечает, что это трагедия для обеих семей – и убитого, и убийцы.

- Я его не оскорбила, ничего. Я говорю: мужчины так не должны разговаривать, - говорит Анна в эфире программы «Гражданская оборона» Первого канала. - Из нас сделали извергов.

Напомним, склока в родительском чате 6 «Б» началась из-за теста по русскому языку. Время сдачи устроило не всех. Роман Гребенюк и Анна Мелконян не сошлись во мнениях. Завязалась перепалка, которая вскоре продолжилась в голосовых сообщениях. Анну оскорбили слова Романа, обращенные ко все участникам чата "хватит сопли жевать". Она пожаловалась свои мужчинам. Звонки с угрозами от брата Анны Арсена и ее мужа Армана продолжались с 11 утра до самого вечера. Развязка наступила в 17.55 в банке в присутствии десятков людей.

- В ходе разговора он оскорбил меня, я ему нанес несколько ударов в область головы. В результате чего он упал, и я потом ушел, - рассказывает Арсен Мелконян полицейским на первом допросе.

Все это попало на видео, где картина выглядит иначе. Спустя неделю Роман скончался в больнице. Его уже похоронили. Несмотря на ковидные запреты пришли проводить Романа в последний путь несколько сотен волгоградцев. Арсен сейчас находится в СИЗО. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Но Анна и ее супруг могут избежать ответственности. В эфире телевидения женщина впервые произнесла слова соболезнования семье погибшего.

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