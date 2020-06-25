От коронавируса скончалась фельдшер из Михайловки

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:17:05+03:00

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В «списке памяти», куда медики заносят фамилии своих коллег, скончавшихся от коронавируса, появилась еще одна волгоградка. Евгения Инякина работала фельдшером в больнице города Михайловки Волгоградской области. Посмертный диагноз показал – она умерла от COVID-19. Это уже шестой медработник из Волгоградской области, который стал жертвой нового вируса.

Евгении Павловне Инякиной было 64 года. Всю свою жизнь она отдала медицине. Окончила медколледж в Урюпинске и сразу пошла работать по специальности. И умерла, как говорят, на рабочем месте.

Это уже второй медик из Михайловской ЦРБ в списке жертв COVID-19 в Волгоградской области. Но пока ни одной из них нет в официальной статистике. При этом, согласно данным регионального оперштаба, в Михайловке коронавирус уже унес четыре жизни - это один из самых высоких показателей смертность от COVID-19 в регионе. Михайловкую ЦРБ, надо отметить, закрывали на карантин после того, как у одного из пациентов выявили "корону". Именно тогда вирус и пошел по больнице.

Напомним, что в Списке памяти скончавшихся от коронавируса медиков уже значатся 70-летняя Клавдия Максименко, которая работала терапевтом в больнице №22. А также 66-летняя Валентина Клаучек - заместитель директора, НИИ Гигиены, Токсикологии и Профпатологии ФМБА и 56-летняя Елена Пикавцова - санитарка ОРИТ Иловлинской ЦРБ. И два водителя скорой помощи СМП №2 – 62-летний Сергей Меньшин, и 58-летний Николай Маренков.

ИСТОЧНИК KP.RU