Новый образец уведомления о передвижении утвержден в Волгограде

Режим самоизоляции по коронавирусу в Волгоградской области затянется теперь уже целых полтора месяца. Действующие в режиме повышенной готовности ограничения продлили до 11 мая 2020 включительно. Но при этом внесли некоторые послабления. Так, на карантин при въезде в регион не посадят медиков, чиновников, силовиков и ученых. Есть изменения и для проживающих в Волгоградской области. С 29 апреля 2020 в регионе действуют новые правила передвижения. Изменился и образец уведомления об убытии из места проживания. Он утвержден постановлением губернатора Волгоградской области №291 от 29.04.2020.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, на майских праздниках у жителей и гостей Волгоградской области будет целых 10 причин, чтобы покинуть свой дом или квартиру. Четыре из них связаны непосредственно с работой, если таковая разрешена (не запрещена) постановлением губернатора №179 от 15.03.2020. Еще шесть причин касаются личных нужд. Волгоградцы могут сходить в ближайший магазин или аптеку, а также в ближайшую парикмахерскую или мастерскую. Также можно выгулять питомца максимум в сотне метров от дома, дойти до мусорки, съездить в больницу. На дачу или в загородный дом можно ездить, но только на личном авто, мотоцикле или на такси. И новый разрешенный пункт – поездка к нетрудоспособным родственникам, чтобы отвезти продукты, лекарства, помочь по дому. Речь идет именно об уходе за пожилыми и больными близкими людьми.

В новом варианте уведомления для передвижения по Волгоградской области в период самоизоляции можно указать любую из этих причин. А также дату и время составления бумаги и время возвращения домой, ФИО, свой адрес и основания проживания, например, аренда или право собственности. Заверить уведомление нужно личной подписью с расшифровкой. Тем, кто едет на работу вместо уведомления понадобится справка с работы. В любом случае при себе нужно иметь паспорт или другое удостоверение личности.

Эти документы - паспорт и уведомление или паспорт и справку с работы - понадобится предъявить, если на улице в Волгограде, Волжском и области вас остановит патруль. Если бумаг с собой не окажется, штраф по статье 20.6.1 КоАП РФ за нарушение режима самоизоляции может составить от 1000 до 30 тысяч рублей. На деле часть волгоградцев суды отпускают с предупреждением. Для должностных лиц размер штрафа выше - от 10 до 50 тысяч; для индивидуальных предпринимателей - от 30 до 50 тысяч; для юрлиц - от 100 тысяч рублей.

СКАЧАТЬ ФОРМУ УВЕДОМЛЕНИЯ - образец 3.doc

СКАЧАТЬ ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ С РАБОТЫ - правила передвижения(прил.2).doc

Так выглядит полный обрацец уведомления об убытии из места проживания в Волгоградской области.