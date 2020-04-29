2020-04-29T17:34:05+03:00
Общество

Федеральных чиновников, журналистов, транзитников и врачей: кого не посадят на карантин при въезде в Волгоградскую область

Губернатор Волгоградской области сделал исключения по самоизоляции для некоторых гостей региона. Кому разрешили свободно передвигаться по области
Наталья ГЛАЗУНОВА
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При этом все приезжие обязаны соблюдать предписанные меры предосторожности из-за коронавируса.При этом все приезжие обязаны соблюдать предписанные меры предосторожности из-за коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня, 29 апреля 2020 года, губернатор Волгоградской области своим постановлением продлил режим самоизоляции в регионе до 11 мая 2020 года. Это значит, что волгоградцам еще две недели придется посидеть по домам. При этом волгоградские власти ввели «послабления» для некоторых гостей. Оказывается не всех, кто будет прибывать в Волгоградскую область в течение ближайших двух недель, будут принудительно сажать на карантин. Кому в эти дни разрешили свободно передвигаться по области и на каких условиях?

В частности, 14-дневный карантин не коснется:

- тех, кто едет через Волгоградскую область транзитом,

- тех, кто осуществляет международные, межрегиональные перевозки грузов, пассажиров и багажа;

- медработников, которые приедут к нам для оказания медпомощи гражданам на территории Волгоградской области;

- сотрудников правоохранительных органов и работников центральных аппаратов федеральных органов власти, которые приезжают к нам по служебной необходимости;

- представителей научных, общественных, экспертных, коммерческих (в том числе банковских работников), которые приезжают для участия в мероприятиях, связанных с вопросами распространения коронавируса;

- журналистов, которые приезжают для освещения ситуации в регионе с коронавирусом и всего, что с ним связано.

Правда, все вышеперечисленные гости Волгоградской области обязаны соблюдать меры предосторожности. В частности, они должны ходить в масках, ездить по региону они могут исключительно на личном или служебном транспорте, минимизировать посещение мест, не связанных с целью их визита к нам, при появлении первых симптомов ОРВИ обращаться за медицинской помощью и в принципе соблюдать требования главного санитарного врача Волгоградской области.

С полным текстом изменений в постановление губернатора Волгоградской области №179 можно ознакомиться здесь.

Напомним, что ограничение в передвижении по Волгограду и области по-прежнему не распространяются на тех, кому разрешено работать в период самоизоляции, госслужащих, судей, адвокатов и нотариусов, военнослужащих, и народных дружинников, на медработников и стражей порядка.

По данным на 29 апреля 2020 года в Волгоградской области всего зафиксировано 313 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Восемь волгоградцев с диагнозом COVID-19уже скончались. В больницах еще более семисот человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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