2020-04-25T14:04:23+03:00
Общество

На въездах в Волгоградскую область из-за коронавируса ставят блок-посты

Весь въезжающий транспорт будут тщательно досматривать
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
На основных трассах будут тщательно осматривать въезжающий транспорт.На основных трассах будут тщательно осматривать въезжающий транспорт.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Коронавирус ускорил свое распространение по Волгоградской области и губернатор региона Андрей Бочаров решил пойти на дополнительные меры защиты. Так, с сегодняшнего дня – 25 апреля – будет усилен контроль за транспортом, который выезжает на территорию области.

- Дополнительные пункты досмотра будут организованы на основных трассах, - уточняют в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства. – Сейчас межведомственные группы работают в круглосуточном режиме на восьми ключевых постах в городе Волжском, а также в Новониколаевском, Чернышковском, Камышинском, Котельниковском, Среднеахтубинском и Светлоярском районах — в последнем организованы две точки.

Всех, кто прибывает в Волгоградскую область с эндемичных территорий предупреждают о том, что в нашем регионе действуют ограничительные меры (14-дневный обязательный карантин), за нарушение которых предусмотрена административная ответственность. К сожалению, статистика подтверждает, что самые сложные и запущенные случаи заболевания коронавирусной инфекцией на сегодняшний день встречаются именно среди приезжих.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Волгоградской области: плюс два района
Из больниц Волгограда выписали 37 пациентов излечившихся от COVID-19
На въездах в Волгоградскую область из-за коронавируса ставят блок-посты
Коронавирус в Волгограде: число больных перевалило за двести человек
В Волгограде моют с белизной парки и скверы
Волгоградкам рассказали, как в самоизоляции получить новые выплаты на детей
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на утро 25 апреля 2020: плюс два умерших и заразившиеся медики
В Волгограде лжебанкиры украли у медсестры более 700 тысяч рублей
На трассе под Волгоградом «Лада» протаранила «КАМАЗ»
Половодье закончилось: Волжская ГЭС снизила сбросы
Военные вылили восемь тонн дезинфицирующего раствора на волгоградский завод
С моста Волжской ГЭС сорвался рабочий, выполнявший ремонт
Коронавирус в Волгограде: палатки первичного осмотра поставили у 9 больниц
В Волгограде задержали руководителя управления молодежной политики филиала РАНХиГС Владимира Шипулина
«Россети Юг» обеспечили электроэнергией 16 волгоградских ФАПов
В Волжском бизнесмен завысил цену на оборудование для школы на 100 тысяч рублей