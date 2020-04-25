На въездах в Волгоградскую область из-за коронавируса ставят блок-посты

25 Апр 2020 2020-04-25T14:04:23+03:00

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Коронавирус ускорил свое распространение по Волгоградской области и губернатор региона Андрей Бочаров решил пойти на дополнительные меры защиты. Так, с сегодняшнего дня – 25 апреля – будет усилен контроль за транспортом, который выезжает на территорию области.

- Дополнительные пункты досмотра будут организованы на основных трассах, - уточняют в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства. – Сейчас межведомственные группы работают в круглосуточном режиме на восьми ключевых постах в городе Волжском, а также в Новониколаевском, Чернышковском, Камышинском, Котельниковском, Среднеахтубинском и Светлоярском районах — в последнем организованы две точки.

Всех, кто прибывает в Волгоградскую область с эндемичных территорий предупреждают о том, что в нашем регионе действуют ограничительные меры (14-дневный обязательный карантин), за нарушение которых предусмотрена административная ответственность. К сожалению, статистика подтверждает, что самые сложные и запущенные случаи заболевания коронавирусной инфекцией на сегодняшний день встречаются именно среди приезжих.

ИСТОЧНИК KP.RU