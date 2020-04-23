2020-04-23T15:47:40+03:00
Общество

Цифровые пропуска для передвижения в Волгограде могут ввести к маю

Губернатор Волгоградской области поручил готовить списки волгоградцев, которым выдадут электронные пропуска на период самоизоляции
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Уже к понедельнику 27 апреля в Волгоградской области должен быть готов проект базы для выдачи электронных пропусков на передвижения в период самоизоляции.Уже к понедельнику 27 апреля в Волгоградской области должен быть готов проект базы для выдачи электронных пропусков на передвижения в период самоизоляции.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Только вчера, 22 апреля, в Минкомсвязи РФ анонсировали внедрение цифровых пропусков на передвижение в 21 регионе России, а уже сегодня в Волгоградской области начали готовить под них базу.

- Да, вопрос введения электронных пропусков рассматривается, но окончательного решения пока нет, - заявила утром 23 апреля на брифинге заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская.

А уже днем на сайте администрации региона появилось постановление, подписанное губернатором Андреем Бочаровым – «О подготовке к введению на территории области цифровых пропусков для передвижения в период распространения новой коронавирусной инфекции».

Сразу стоит отметить, что введение цифровых пропусков планируется только при условии ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Правда, в последние дни обстановка в Волгоградской области с коронавирусом не радостная – счет зараженных идет уже на десятки (21 апреля – плюс 23 коронавирусных пациента, 22 апреля – плюс 11, 23 апреля – плюс 20). Видимо, поэтому глава региона и поручил подчиненным начать подготовку к введению цифровых пропусков.

ВСЕХ РАБОТАЮЩИХ ПЕРЕСЧИТАЮТ

В срок до 27 апреля государственно-правовое управление аппарата губернатора Волгоградской области вместе с региональным комитетом информационных технологий должны разработать и предоставить в оперативный штаб проект по введению в области цифровых пропусков для передвижения в период самоизоляции из-за коронавируса.

Уже к следующему понедельнику чиновники должны предоставить информацию о создании системы по оформлению и выдаче цифровых пропусков для передвижения. И прежде всего, должна быть составлена база данных людей, которым выдадут соответствующие электронные разрешения. Поэтому до 27 апреля все районы и муниципалитеты должны предоставить списки работающих в период самоизоляции предприятий. А соответственно все предприятия обяжут предоставить данные сотрудников, которым будут выданы цифровые пропуска.

В районах списки работающих сотрудников предприятия будут направлять в муниципалитеты, а органы власти уже в

ВСЕХ КАРАНТИНЩИКОВ – В ОТДЕЛЬНУЮ БАЗУ ДАННЫХ

Отдельно в Волгоградской области создадут базу данных «карантинщиков».

Отныне региональный комитет здравоохранения будет передавать в комитет информационных технологий персональные данные людей, которые обязаны соблюдать самоизоляцию на дому в течение 14-ти дней после прибытия из другого региона, а также те, кто попал на карантин, как контактный с коронавирусным больным.

Контроль за исполнением данного постановления возложили на первого заместителя губернатора Волгоградской области Валерия Бахина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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