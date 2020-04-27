2020-04-27T13:41:24+03:00
Общество

Самоизоляция в Волгограде: могут разрешить пробежки и велопрогулки

К майским праздникам 2020 в Волгоградской области могут смягчить ограничения режима самоизоляции по коронавирусу и разрешат гулять
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцы уже месяц сидят в самоизоляции по домам. А погода на улице так и шепчет. Но прогулки под запретом как для детей и стариков, так и для молодежи. Многие жители Волгограда, Волжского и области уже соскучились по поездкам на велосипеде, пробежкам и занятиям на свежем воздухе. Все это могут разрешить к майским праздникам в целях оздоровления, если ситуация по коронавирусу в Волгоградской области будет оставаться контролируемой. Как сообщила журналистам заместитель губернатора Анна Писемская, сейчас оперативный штаб рассматривает возможность смягчения целого ряда ограничений режима самоизоляции.

Как сообщает «КП-Волгоград», Анна Писемская заявила, что пока варианты согласовывают с Роспотребнадзором. Но уже вскоре власти Волгоградской области озвучат очередные послабления.

- [Послабления возможны] в области торговли, в сфере услуг, а также режима самоизоляции. Ежедневно идут консультации <…>. Это непросто. Нам необходимо принимать абсолютно взвешенные решения, - отметила вице-губернатор.

По словам бизнес-омбудсмена Ольги Устиновой, также в регионе могут расширить перечень необходимых товаров.

Но в случае ухудшения обстановки с коронавирусом в Волгоградской области администрация все эти решения снова скорректирует в обратную сторону. К вопросу введения цифровых пропусков в Волгограде могут вернуться в любое время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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