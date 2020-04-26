2020-04-26T09:35:24+03:00
Общество

В Волгограде в первое же утро лег сайт для получения электронных пропусков

Он понадобится, если вы передвигаетесь на машине или общественном транспорте
Екатерина МАЛИНИНА
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Сайт лег уже с утра.Сайт лег уже с утра.
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Дата введения цифровых пропусков в Волгоградской области пока не известна. От властей звучала лишь размытая формулировка – конец апреля. Но сайт, через который можно получить QR-код, уже заработал. Такой пропуск понадобится тем, кто ездит на общественном транспорте, на личном или рабочем авто или тот, кто едет транзитом через регион. Адрес у сайта простой пропуск34.рф. Но зайти на него оказалось не просто. Точнее, невозможно. Если ночью, пока посетителей было очень мало, он функционировал, но уже с утра в воскресенье, 26 апреля, сервис просто лег. Видимо, пару сотен любопытных пользователей, которые решили заранее опробовать алгоритм, вызвали неполадки в работе. Что будет, когда цифровые пропуска будут обязательны? В Москве, где QR-коды уже в ходу, столичные жители до сих пор испытывают проблемы с их получением.

Напомним, официально режим самоизоляции действует в Волгоградской области до 30 апреля. Но его уже рекомендовал продлить региональный роспотребнадзор. К тому же введение цифровых пропусков говорит само за себя. Ограничения по перемещению по городу все равно будет.

Кстати, для похода в магазин или на мусорку цифровой пропуск не понадобится. Для этого достаточно будет паспорта и уведомления. Форма есть на нашем сайте. Заполнить его можно от руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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