Вводить цифровые пропуска в Волгограде в апреле не будут
Вводить в Волгоградской области пропускной режим и цифровые пропуска пока не собираются. Речь идет только о ближайшем времени. А предотвратить введение электронных пропусков в регионе могут сами волгоградцы, проявив сознательность и соблюдая уже введенные ограничения. Но если ситуация с коронавирусом в Волгоградской области ухудшится, пропускного режима не избежать. Об этом заявила 27 апреля на брифинге вице-губернатор Анна Писемская.
- Сегодня принимаемые меры достаточны для контроля ситуации по распространению коронавирусной инфекции. У нас сформирован необходимый запас коечного фонда, этого достаточно. Заполнено 10 процентов от уже имеющихся мест. В связи с чем вводить дополнительные цифровые пропуска в ближайшее время не планируется. Но надо понимать, что мы работаем всегда на упреждение, - заявила Писемская.
Вице-губернатор отметила, что власти прорабатывают разные сценарии - от базового до самого жесткого. Сейчас обсуждается смягчение режима самоизоляции по отдельным видам торговли и в сфере услуг. Пока же будет усилен контроль за выполнением уже действующих ограничений.
Тем не менее, если число заболевших коронавирусом в Волгограде будет резко расти, то дополнительных ограничений не избежать, как и введения цифровых пропусков. При этом пропускной режим могут ввести как на всей территории области, так и на отдельных ее территориях. Что касается сохранности персональных данных на сайте по выдаче цифровых пропусков, то она будет обеспечена к тому времени, как он заработает. Обслуживать систему будет исключительно государственные компании.
Напомним, на 27 апреля в Волгограде и области подтвержден диагноз у 272 заболевших коронавирусом, умерли 8 человек. Прирост - по 30 заразившихся в сутки.
О введении цифровых (электронных) пропусков в Волгоградской области. Заместитель губернатора Анна Писемская.Екатерина СИМОХИНА
ИСТОЧНИК KP.RU