Вводить цифровые пропуска в Волгограде в апреле не будут

27 Апр 2020 2020-04-27T13:03:47+03:00

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Вводить в Волгоградской области пропускной режим и цифровые пропуска пока не собираются. Речь идет только о ближайшем времени. А предотвратить введение электронных пропусков в регионе могут сами волгоградцы, проявив сознательность и соблюдая уже введенные ограничения. Но если ситуация с коронавирусом в Волгоградской области ухудшится, пропускного режима не избежать. Об этом заявила 27 апреля на брифинге вице-губернатор Анна Писемская.

- Сегодня принимаемые меры достаточны для контроля ситуации по распространению коронавирусной инфекции. У нас сформирован необходимый запас коечного фонда, этого достаточно. Заполнено 10 процентов от уже имеющихся мест. В связи с чем вводить дополнительные цифровые пропуска в ближайшее время не планируется. Но надо понимать, что мы работаем всегда на упреждение, - заявила Писемская.

Вице-губернатор отметила, что власти прорабатывают разные сценарии - от базового до самого жесткого. Сейчас обсуждается смягчение режима самоизоляции по отдельным видам торговли и в сфере услуг. Пока же будет усилен контроль за выполнением уже действующих ограничений.

Тем не менее, если число заболевших коронавирусом в Волгограде будет резко расти, то дополнительных ограничений не избежать, как и введения цифровых пропусков. При этом пропускной режим могут ввести как на всей территории области, так и на отдельных ее территориях. Что касается сохранности персональных данных на сайте по выдаче цифровых пропусков, то она будет обеспечена к тому времени, как он заработает. Обслуживать систему будет исключительно государственные компании.

Напомним, на 27 апреля в Волгограде и области подтвержден диагноз у 272 заболевших коронавирусом, умерли 8 человек. Прирост - по 30 заразившихся в сутки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/775674" frameborder="0"></iframe> О введении цифровых (электронных) пропусков в Волгоградской области. Заместитель губернатора Анна Писемская.Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU