Коронавирус в Волгограде: к 10 апреля в регионе 28 заболевших

Режим самоизоляции и ограничительные меры все-таки действенны: в Волгоградской области на 10 апреля 2020 года у 28-ми человек подтвержден диагноз коронавирусная инфекция. За сутки добавились два человека (данные об одном заболевшем были известны вчера вечером, 9 апреля, еще одного заболевшего подтвердили к 10.30 утра пятницы). Такие данные опубликовало федеральное управление Роспотребнадзора.

- Из двух новых: один - это подросток из Волжского, данные по которому подтвердили еще вчера. Он заразился от школьницы, которая прибыла из ОАЭ и у нее был диагностирован коронавирус ранее и ее состояние удовлетворительное, опасение не вызывает. Второй заболевший – мужчина, житель района Волгоградской области. Он работает вахтовым методом в Москве и по прибытию оттуда почувствовал недомогание. Сейчас диагноз COVID-19 у него подтвердился, состояние удовлетворительное, - рассказал "КП-Волгоград" заместитель облздрава Николай Алимов.

Отдельно чиновник остановился на случае в рабочем поселке Иловля Волгоградской области, где прибывший из Москвы мужчина не соблюдал карантин, а спустя несколько дней почувствовал недомогание и самостоятельно пришел в больницу.

- Сейчас этот мужчина находится в изоляции на стационаре. Первично у него действительно подтвержден диагноз "коронавирус". Выявлены все 36 человек, с которыми он успел контактировать за это время (в том числе и медики) все они сейчас находятся под наблюдением врачей, - рассказал Алимов.

На утро 10 апреля 2020 года в стационарах находятся 68 человек, из них 59 взрослых и 9 детей (все в инфекционной детской). В инфекционной взрослой больнице - 7 человек, в областной провизорной больнице №3 - 33 чкловека. в пятой больнице - 19 человек. К счастью, у всех инфицированных заболевание проходит не в тяжелой форме, и на данный момент пятерых уже вылечили и выписали из больницы. Из них двое взрослых и трое детей.

Еще одно хорошее известие - 1134 человека сняли с меднаблюдения на дому за последние сутки. Еще 352 человека обследовали за 9 апреля в клинико-диагностической лаборатории в Волгограде.

И хотя поток людей, приезжающих из-за рубежа резко сократился, пока говорить о том, что пик заболевания прошел, нет оснований. Поэтому волгоградские власти готовятся к всевозможным сценариям развития ситуации. Увеличивают коечный фонд и подготавливают больницы для приема пациентов с коронавирусом не только в Волгограде, но также в Волжском, Урюпинске и Камышине. Кроме того, по-прежнему на особом контроле прибывающие в регион из Москвы - их берут под меднаблюдение.

Напомним, первый диагноз "коронавирусная инфекция" установили в Волгограде 24 марта 2020 года у женщины, которая вернулась из ОАЭ. К 27 марта первые зараженные появились в Волжском и Камышине - все они привезли COVID-19 из-за границы. В начале апреля число заболевших резко увеличилось, но уже не за счет заграничных туристов, а из-за вернувшиеся в регион из Москвы.