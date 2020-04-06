Количество заболевших коронавирусом в Волгограде выросло до 15 человек

6 Апр 2020 2020-04-06T12:43:00+03:00

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За последние сутки в России прибавилось 954 новых случая коронавируса, два летальных исхода, 51 человек выздоровел. В Волгоградской области на утро 6 апреля 2020 уже 15 заразившихся коронавирусом. За последний день диагноз подтвердили сразу у семи человек - жителей Волгограда и области, сообщает оперативный штаб Москвы. Всего в России на сегодняшний день число пациентов с подтвержденным COVID-19 перевалило за шесть тысяч человек. Коронавирусом заболели 6343 россиян, вылечились от инфекции более четырехсот человек.

Статистика стопкоронавирус.рф за 6 апреля 2020.

Напомним, первый заразившийся коронавирусом в Волгограде появился еще в конце марта. Затем еще трое – все они вернулись из зарубежья. А в начале апреля появились и первые контактные случаи, в Волжском заболела целая семья – трое детей и бабушка. Лишь половина из них отдыхали в Эмиратах. Еще одна жительница региона привезла коронавирус из Москвы.

Первого пациента, заразившегося коронавирусом в Волгограде уже вылечили и выписали. В больницах остаются 15 человек с подтвержденным диагнозом.

10 шагов по профилактике коронавируса.

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Среди 8 заразившихся коронавирусом в Волгоградской области трое детей и бабушка из одной семьи. Родственники вернулись из Эмиратов и заразили остальных (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU