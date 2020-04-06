Количество заболевших коронавирусом в Волгограде выросло до 15 человек
За последние сутки в России прибавилось 954 новых случая коронавируса, два летальных исхода, 51 человек выздоровел. В Волгоградской области на утро 6 апреля 2020 уже 15 заразившихся коронавирусом. За последний день диагноз подтвердили сразу у семи человек - жителей Волгограда и области, сообщает оперативный штаб Москвы. Всего в России на сегодняшний день число пациентов с подтвержденным COVID-19 перевалило за шесть тысяч человек. Коронавирусом заболели 6343 россиян, вылечились от инфекции более четырехсот человек.
Статистика стопкоронавирус.рф за 6 апреля 2020.
Напомним, первый заразившийся коронавирусом в Волгограде появился еще в конце марта. Затем еще трое – все они вернулись из зарубежья. А в начале апреля появились и первые контактные случаи, в Волжском заболела целая семья – трое детей и бабушка. Лишь половина из них отдыхали в Эмиратах. Еще одна жительница региона привезла коронавирус из Москвы.
Первого пациента, заразившегося коронавирусом в Волгограде уже вылечили и выписали. В больницах остаются 15 человек с подтвержденным диагнозом.
10 шагов по профилактике коронавируса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус в Волжском: заболела целая семья
Среди 8 заразившихся коронавирусом в Волгоградской области трое детей и бабушка из одной семьи. Родственники вернулись из Эмиратов и заразили остальных (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»