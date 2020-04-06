Андрей Бочаров о коронавирусе: поручаю развернуть дополнительные мощности в Волжском, Камышине, Михайловке, Урюпинске

6 Апр 2020 2020-04-06T11:33:40+03:00

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На утро 6 апреля 2020 в Волгограде уже 15 заразившихся коронавирусом. Только за последние сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердили у семи человек. В связи с этим традиционное в начале недели оперативное совещание губернатор Волгоградской области провел в режиме видеоконференцсвязи. Андрей Бочаров озвучил последние решения и поставил подчиненным новые задачи. Среди них - развертывание дополнительных коек для заболевших коронавирусом и подозрением на него не только в Волгограде, но и в четырех крупных городах региона. Кроме того, власти внесут изменения в бюджет, отложив не срочные расходы.

«Мы должны быть готовы к различному развитию ситуации. Необходимо продолжить подготовку системы здравоохранения, лечебных заведений, медицинского персонала к работе в условиях изменения эпидемиологической обстановки. Кроме того, поручаю развернуть дополнительные мощности в Волжском, Камышине, Михайловке, Урюпинске», - заявил на оперативном совещании Андрей Бочаров.

Глава региона отметил, что в большей части населенных пунктов Волгоградской области заболевших коронавирусом на сегодняшний день нет. Тем не менее, от муниципалитетов ждут предложений, исходя из реально складывающейся ситуации с коронавирусом. Так как на борьбу с пандемией понадобится немало средств, Андрей Бочаров поручил проанализировать все обязательства областного бюджета и внести корректировки, отложив не первоочередные расходы. Доклад губернатору должны предоставить в ближайшую неделю.

«При этом расходы на выполнение социальных обязательств, реализацию национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области необходимо сохранить в полном объеме», - заявил Андрей Бочаров.

ИСТОЧНИК KP.RU