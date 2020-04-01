2020-04-01T20:16:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Шесть жителей Волгоградской области нарушили карантин после заграничных поездок

Полиция проверила, соблюдают ли волгоградцы режим обязательной самоизоляции
Юлия Данильченко
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Полиция круглосуточно следит за нарушителями.Полиция круглосуточно следит за нарушителями.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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С 1 по 5 апреля в Волгоградской области ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей. Особое внимание уделяется тем, кто сидит на двухнедельном карантине после заграничных поездок. Не секрет, что сотни россиян в разгар пандемии рванули в опасные страны по дешевым путевкам и многие вернулись с COVID-19. Немало среди них волгоградцев.

Более 3 тысяч человек из области сейчас находятся на карантине. Многие уже получили результаты тестов – они отрицательные. Но и это не снимает с них обязанности соблюдать правила изоляции до самого конца. Полиция регулярно следит за этим. Возмутительно, но когда весь регион был вынужден запереться в домах и квартирах, чтобы остановить коронавирус, именно эти отдохнувшие жители региона решили, что им закон не писан!

С начала проведения мероприятий стражи порядка поймали 6 человек, нарушивших карантин. Не усидели дома 50-летняя женщина и 27-летний мужчина из Средней Ахтубы, 55-летняя жительница Фролово, волгоградцы 29 и 37 лет, а также 53-летняя волгоградка. Одного из них поймали сегодня, 1 апреля.

Также 26 бизнесменов посчитали, что нерабочая неделя не для них, и продолжили зарабатывать деньги. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в отношении этих людей составили протоколы, дела направили в суд.

Стоит отметить, что за соблюдением режима самоизоляции области следят сотни полицейских. Стражи порядка работают круглосуточно и вместе с сознательными гражданами делают все возможное, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции и как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

Всеобщий режим самоизоляции в Волгограде из-за коронавируса: как и что будет работать

Всеобщий режим самоизоляции рекомендован для всех жителей Волгоградской области независимо от возраста с 1 апреля 2020 года. Рассказываем, до какого числа продлятся ограничения, и как будут действовать (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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