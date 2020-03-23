2020-03-23T11:25:44+03:00
Общество

Коронавирус не отменил празднование 9 мая в Волгограде

Главной темой на оперативном совещании у губернатора стал коронавирус, а мэрия Волгограда опубликовала программу праздничных мероприятий на День победы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Но масок днем с огнем в аптеках не найти.Но масок днем с огнем в аптеках не найти.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В России на 23 марта 438 заболевших коронавирусом. За сутки 71 подтвержденный диагноз в Москве. Инфекция выявлена в половине регионов страны. Заразившихся коронавирусом в Волгоградской области пока нет. Как заявил на оперативном совещании 23 марта губернатор Андрей Бочаров, «ситуация стабильная, контролируемая». А мэрия Волгограда даже опубликовала программу праздничных мероприятий к юбилейному Дню победы 9 мая 2020 года. Основные события в ней начинаются с 22 апреля, а самые грандиозные и массовые стартуют сразу после 1 мая. Военные ЮВО уже готовятся к параду.

«Не стоит надеяться на русский «авось». Он зачастую подводит. Перенесите свои зарубежные поездки на более поздний срок. Не подвергайте опасности себя, свои семьи и окружающих», - обратился Андрей Бочаров к волгоградцам, которые не стали отменять поездки по стране и за рубеж.

Пока же в Волгограде ввели ряд ограничений из-за угрозы коронавируса. Закрыты театры, а концерты и гастроли переносят на конец мая и осень. Опустели кинотеатры, музеи и библиотеки ушли в онлайн, а школьники - на каникулы. При этом школы могут работать дистанционно до самого лета.

Изменили режим работы ФНС, суды, МФЦ, антимонопольная служба, фонд капремонта и даже Роспотребнадзор. Не стал закрывать двери для посетителей Пенсионный фонд России. На онлайн обучение перевели студентов вузов, одним из последних объявил об этом медуниверситет. А на входе во многие учреждения теперь всем дезинфицируют руки и измеряют температуру, «стреляя» тепловизором в лоб. А полиция будет наказывать за фейки о коронавирусе.

Продуктовые магазины, откуда на прошлой неделе тоннами выносили гречку, сахар, соль, тушенку и мясо, пополнили свои запасы. Дефицита продовольствия нет, чего не скажешь о медицинских масках и самом дешевом жаропонижающем. Море покупателей было в выходные и в магазинах техники и электроники. Волгоградцы спешили приобрести телефоны, бытовую технику, игры – и дело тут вовсе не в коронавирусе, а в повышении курса доллара.

Всем, кто приезжает из-за границы, необходимо 14 дней находиться в режиме самоизоляции на домашнем карантине. Для вернувшихся из охваченных пандемией коронавируса стран работает «горячая линия»: 8 (8442) 36-24-34 или 122.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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