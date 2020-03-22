В кинотеатрах ни души, зато волгоградцы раскупили все мясо на шашлык

Оперативный штаб сообщил с утра радостную для волгоградцев новость. Коронавирус пока до нашего региона не добрался: жителей продолжают тестировать, но сама болезнь не обнаружена. Вторая новость от штаба: в выходные вырос рост на мясо для шашлыков, лук, влажные салфетки. В этом списке нет гречки. Всю неделю, то ли в ожидании апокалипсиса и карантина, то ли опасаясь кризиса как в 98, горожане ринулись в магазины за крупами, туалетной бумагой и тушенками. Нагруженные тележки можно было увидеть в любом супермаркете. Но к концу недели то ли все паникующие закупились, то ли люди немного подуспокоились видом ломящихся полок, ажиотаж на эти товары ушел. Покупатели потянулись к мясу. Но это связано не с коронавирусом, а с весной. В это время многие открывают дачный сезон, начинаются работы в саду. Кто-то просто отправляется на природу – насладиться весенним лесом и первоцветами.

Обычно переполненные в выходные фастфуды на этот раз заполнены только наполовину.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Рекомендацию сидеть дома игнорируют не только любители огородов и пикников. В торговых центрах по-прежнему достаточно людей. Хотя надо отметить, общее количество стало меньше. Опустели кинотеатры, одинокие билетеры в масках остались практически без работы. Лишились части клиентов и магазины одежды. А вот в отделах электроники даже предстоит отстоять очередь.

А вот в магазине техники даже очередь.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В детские комнаты и на площадки по-прежнему приводят детвору. Ну а конкурс «Мисс Волгоград» в "Мармеладе" 22 марта собрал около сотни зрителей. Видимо, организаторы решили победить коронавирус красотой. Главное, чтобы не получилось наоборот.

Посмотреть на конкурс пришли около сотни зрителей.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напоминаем волгоградцам об особом режиме работы государственных учреждений. Налоговая служба, судебные приставы, все ресурсоснабжающие компании просят волгоградцев по возможности решать вопросы через интернет или письменные обращения. Приостановил заседания и рассмотрение дел Волгоградский арбитражный суд. Не работает с посетителями фонд капремонта и УФАС.

Детские комнаты не закрылись.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Даже МФЦ теперь принимают только по предварительной записи. Так что если вам срочно нужна справка, заранее об этом позаботьтесь.

Записаться можно либо через официальный сайт МФЦ по Волгоградской области либо по телефону горячей линии (8442) 92-40-14. На этом же номере вас проконсультируют.