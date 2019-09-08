2019-09-08T12:23:27+03:00
Общество

Как проходят выборы в Волгоградской области 8 сентября

Для волгоградцев открылись 1494 избирательных участков
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Голосовать приходят семьями.Голосовать приходят семьями.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

Для волгоградцев сегодня очень важный день. Ведь они определяют, как будут жить в ближайшие пять лет, и кто будет развивать регион, принимать законы. 8 сентября в единый день голосования жители выбирают губернатора, депутатов Волгоградской областной думы и глав муниципальных образований.

Многие пришли с утра, чтобы успеть уехать на дачи. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Многие пришли с утра, чтобы успеть уехать на дачи.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Всего уже открылись 1494 избирательных участков, они будут работать до 8 часов вечера. Так что смогут проголосовать даже те, кто сейчас находится за городом или на даче. Стоит приехать на пару часов раньше, чтобы и ваш голос был услышан.

Народ потянулся к школам, колледжам, администрациям, где расположены УИКи с самого утра. Многие решили выразить свою позицию до того, как отправятся за город – погода в Волгограде стоит чудесная. Там их ждали не только члены избирательных комиссий, но и наблюдатели, которые должны проследить, чтобы не было нарушений.

Общественный порядок охраняют около 5 тысяч человек: полицейские, казаки, дружинники, росгвардейцы, курсанты. Половину участков оборудовали рамками металлодетекторов.

Глава города пришел на избирательный участок с утра. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Глава города пришел на избирательный участок с утра.Фото: Екатерина СИМОХИНА

С утра выбрать губернатора и депутатов в гимназию №5 на Пугачевской пришел глава города Виталий Лихачев. После того, как он отправил бюллетени в урну, мэр отправился на спортплощадку смотреть веселые старты. В городе сегодня проходят разные мероприятия.

За своих кандидатов проголосовала и Елена Исинбаева. Спортсменка пришла в школу №44 около 10 утра. Как всегда улыбающаяся и очаровательная.

Ктстаи, первые цифры появились уже к 10 утра. К этому моменту в городе явка по разным районам Волгограда составила от 3,5 до 4 процентов. В области голосуют активней - по некоторым районам до 12 процентов избирателей. Общая же цифра по всей Волгоградской области - 5, 65%.

Виталий Лихачев проголосовал одним из первых.Екатерина СИМОХИНА

К сожалению, не обошлось без ЧП. 8 сентября умер кандидат в Волгоградскую областную Думу Вадим Чистяков. Не выдержало сердце, он возглавлял предвыборный штаб и сам шел первым в списке от своей партии. Как говорят коллеги, в последние дня он жаловался на сердце, пил таблетки. Утром объехал несколько избирательных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Травка зеленеет, солнышко блестит: газон «Волгоград арены» выжил после концерта Шнура
Елена Исинбаева: Голосую, чтобы всем волгоградцам жилось комфортно, а область процветала
Пять тысяч полицейских, казаков и дружинников следят за порядком на избирательных участках
Почти шесть процентов избирателей к 10 утра приняли участие в голосовании 8 сентября в Волгоградской области
Глава города Виталий Лихачев проголосовал одним из первых
В Волгограде возле Центрального рынка сгорели павильоны
В Волгограде в день выборов открылись почти полторы тысячи избирательных участков
Мчал под 160 км/ч: в Волжском лихач протаранил иномарку и погиб
Талантливые волгоградцы исполнят авторские песни на набережной
В Волгограде в день выборов пустят дополнительный транспорт
Полиция Волгограда разыскивает пропавшую 13-летнюю школьницу