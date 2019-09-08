Как проходят выборы в Волгоградской области 8 сентября

Для волгоградцев сегодня очень важный день. Ведь они определяют, как будут жить в ближайшие пять лет, и кто будет развивать регион, принимать законы. 8 сентября в единый день голосования жители выбирают губернатора, депутатов Волгоградской областной думы и глав муниципальных образований.

Многие пришли с утра, чтобы успеть уехать на дачи.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Всего уже открылись 1494 избирательных участков, они будут работать до 8 часов вечера. Так что смогут проголосовать даже те, кто сейчас находится за городом или на даче. Стоит приехать на пару часов раньше, чтобы и ваш голос был услышан.

Народ потянулся к школам, колледжам, администрациям, где расположены УИКи с самого утра. Многие решили выразить свою позицию до того, как отправятся за город – погода в Волгограде стоит чудесная. Там их ждали не только члены избирательных комиссий, но и наблюдатели, которые должны проследить, чтобы не было нарушений.

Общественный порядок охраняют около 5 тысяч человек: полицейские, казаки, дружинники, росгвардейцы, курсанты. Половину участков оборудовали рамками металлодетекторов.

Глава города пришел на избирательный участок с утра.Фото: Екатерина СИМОХИНА

С утра выбрать губернатора и депутатов в гимназию №5 на Пугачевской пришел глава города Виталий Лихачев. После того, как он отправил бюллетени в урну, мэр отправился на спортплощадку смотреть веселые старты. В городе сегодня проходят разные мероприятия.

За своих кандидатов проголосовала и Елена Исинбаева. Спортсменка пришла в школу №44 около 10 утра. Как всегда улыбающаяся и очаровательная.

Ктстаи, первые цифры появились уже к 10 утра. К этому моменту в городе явка по разным районам Волгограда составила от 3,5 до 4 процентов. В области голосуют активней - по некоторым районам до 12 процентов избирателей. Общая же цифра по всей Волгоградской области - 5, 65%.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/730773" frameborder="0"></iframe> Виталий Лихачев проголосовал одним из первых.Екатерина СИМОХИНА

К сожалению, не обошлось без ЧП. 8 сентября умер кандидат в Волгоградскую областную Думу Вадим Чистяков. Не выдержало сердце, он возглавлял предвыборный штаб и сам шел первым в списке от своей партии. Как говорят коллеги, в последние дня он жаловался на сердце, пил таблетки. Утром объехал несколько избирательных участков.