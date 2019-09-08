2019-09-08T22:44:25+03:00
Политика

Первые результаты: на выборах в Волгоградской и Астраханской областях лидируют действующие губернаторы

Андрей Бочаров и Игорь Бабушкин набирают более 70%, коммунисты - вторые
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пока подсчитано менее 10% бюллетеней.Пока подсчитано менее 10% бюллетеней.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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На сайте избиркома опубликованы первые данные голосования 8 сентября 2019 года из системы «ГАС Выборы». Пока после подсчета первых бюллетеней на выборах в Волгоградской и Астраханской областях обошлось без сенсаций - лидируют действующие губернаторы Андрей Бочаров и Игорь Бабушкин. На втором месте – представители КПРФ Алексей Буров и Николай Арефьев.

В Волгоградской области после обработки 4,88% бюллетеней на выборах губернатора голоса распределились следующим образом: Андрей Бочаров - 76,79%, Алексей Буров - 11,13%, Владимир Рублев – 7,11%, Сергей Полещук – 3,33%. Явка на 18.00 составила 33,98%.

Фото: ЦИК

Фото: ЦИК

Фото: ЦИК

Фото: ЦИК

В Астраханской области после обработки 9,29% бюллетеней на выборах губернатора голоса распределились следующим образом: Игорь Бабушкин – 74,76%, Николай Арефьев – 10,27%, Тимофей Щербаков – 6.38%, Сергей Сычев – 6,08%. Явка избирателей составила 28.95%.

Фото: ЦИК

Фото: ЦИК

Фото: ЦИК

Фото: ЦИК

Тем временем политологи считают, что на выборах 2019 в Волгоградской области ЛДПР вполне может заменить графу «против всех». А для «Единой России» любой результат выше 30% будет феноменальным успехом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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