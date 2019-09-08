Треть волгоградцев проголосовали на выборах 8 сентября

СЕГОДНЯ 18:19 2019-09-08T18:56:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Большинство волгоградцев предпочли единый день голосования провести в кругу семьи, друзей, и появление на избирательных участках в их планы не входило. На 18.00 8 сентября 2019 года явка на выборах в Волгоградской области составила 33,98%.

В Волгограде на 18.00 явка на избирательных участках довольно высокая для областного центра - 30,83%. В соседнем Волжском явка ниже. Лишь каждый четвертый волжанин к шести вечера дошел до места голосования (25,11). Как сообщили «КП-Волгоград» в областном избиркоме, самыми активными остаются по традиции сельские районы. В Кумылженском голосовать пришли чуть более 56% избирателей, в Алексеевском – 54,46%, в Жирновском районе – 50,14%

Напомним, 8 сентября волгоградцы выбирают губернатора, депутатов облдумы, глав поселений и местных депутатов. Участки для голосования закроются в 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU