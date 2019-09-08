Как лидеры партий оценивают выборы 2019 в Волгоградской области

Ровно в 20.00 по местному времени в Волгоградской области закрылись все 1494 избирательных участка. Членам комиссий предстоит непростая ночь - им нужно пересчитать и обработать все бюллетени. Но уже сейчас можно сказать, что выборы 2019 в Волгограде прошли без происшествий, сенсаций и особых нарушений. «КП-Волгоград» узнала, как оценивают лидеры партий прошедшее голосование и явку избирателей.

- Выборы - это всегда испытание, проверка на прочность, в том числе политических партий, - рассказала «КП-Волгоград» первый секретарь обкома КПРФ Тамара Головачева. - Очень хочется, чтобы выборы-2019 не были похожи на выборы-2014 и чтобы в областную Думу прошли не три депутата от КПРФ, а побольше. Явка разочаровала, как всегда. Хотя на селе по традиции активней голосуют, горожане, наверное, все еще ждут манны небесной.

Сегодня волгоградские коммунисты потеряли своего коллегу - Вадима Чистякова. У 49-летнего кандидата в Волгоградскую областную Думу не выдержало сердце.

- Конечно, это трагедия. Вадим Чистяков лишь недавно восстановился в партии. Напряженность борьбы в Краснооктябрьском районе вполне могла повлиять на его состояние. Он активно включился в работу и воспринимал все слишком близко к сердцу, вот оно и не выдержало, - поделилась Тамара Петровна.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей Горняков 8 сентября голосовал в Урюпинске. По его мнению, люди приходили на избирательные участки с хорошим настроением, этому способствовала и солнечная теплая погода, и большая работа, проделанная кандидатами.

- Конечно, мы удовлетворены. Настроение хорошее. Явка в Волгограде по нескольким районам выше, чем в некоторых сельских районах. Уверен, что наши кандидаты победят, у нас будет большинство в законодательном собрании и кандидат в губернаторы тоже одержит убедительную победу. Нарушений массовых нет, лишь незначительные недочеты, - заявил Горняков после закрытия избирательных участков.

- В целом выборы прошли спокойно, ровно, без особых инцидентов со всех сторон. Думаю, что сегодня мы голосовали за стабильное развитие Волгоградской области. Хотелось бы, чтобы это развитие улучшило благосостояние граждан и обновление инфраструктуры всей нашей области, - считает лидер партии «Справедливая Россия» Дмитрий Калашников.

С тем, что выборы прошли спокойно, согласен и координатор волгоградского регионального отделения партии ЛДПР Алексей Логинов.

- Явка в пределах ожиданий, потому что в начале осени еще многие садоводы уезжают на свои участки собирать урожай или просто проводить время, погода этому способствует. В целом нарушений вопиющих мы не зафиксировали. Были организационного плана нарушения, но избирком их устранял оперативно, - рассказал «КП-Волгоград» Логинов.

По данным на 18.00 явка в Волгоградской области составила 33,98%. Как сообщил председатель ИКВО Виктор Черячукин, в целом явка выше, чем на выборах 2014 года. Итоговые цифры станут известны, когда все протоколы введут в ГАС «Выборы».

- По выборам губернатора Волгоградской области в день голосования в Избирательную комиссию Волгоградской области жалоб не поступало, - сообщил председатель облизбиркома. - Это свидетельствует об исключительной законности и легитимности прошедшей кампании. По выборам в облдуму было четыре жалобы, но ни одна из них не подтвердилась.

Теперь волгоградцы и политики ждут результаты выборов. Но большинство уверены, что обойдется без сенсаций.

И вот предварительные итоги выборов - подсчитано менее 10% бюллетеней: в Волгоградской области Андрей Бочаров и в Астраханской области Игорь Бабушкин набирают более 70%, коммунисты – вторые.

А политологи считают, что на выборах 2019 в Волгоградской области ЛДПР вполне может заменить графу «против всех». А для «Единой России» любой результат выше 30% будет феноменальным успехом.