2019-09-08T19:10:59+03:00
Общество

Облили зеленкой: полиция проводит проверку происшествия на избирательном участке в Волгограде

По факту инцидента на выборах завели дело об административном правонарушении
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Выборы в Волгоградской области прошли почти без происшествий.Выборы в Волгоградской области прошли почти без происшествий.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Волгоградские полицейские проводят проверку по факту инцидента, который произошел в день выборов 8 сентября 2019 года на одном из избирательных участков в Красноармейском районе Волгограда. Члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса Олесю Левченко днем облил зеленкой неизвестный молодой человек.

- Проверка проводится в рамках административного производства по статье 20.1 КоАП РФ - мелкое хулиганство, - сообщила «КП-Волгоград» официальный представитель регионального главка МВД РФ Светлана Смольянинова.

Хулигана, который облил зеленкой члена УИК, на данный момент еще не задержали. По этой статье ему грозит до 2500 рублей штрафа или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Напомним, 8 сентября жители Волгоградской области выбирают губернатора, депутатов областной думы, а также глав поселений и местных депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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