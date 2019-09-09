На выборах губернатора в Волгоградской области Андрей Бочаров набрал 75,47%

СЕГОДНЯ 00:04 2019-09-09T00:10:48+03:00

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ЦИК РФ озвучил предварительные итоги выборов 8 сентября 2019 в губернаторы по данным на 24.00 по местному времени. В Волгоградской области по-прежнему лидирует действующий губернатор Андрей Бочаров, в Астраханской области - врио губернатора Игорь Бабушкин.

В Волгоградской области к полуночи обработали 29,57% бюллетеней на выборах губернатора. В лидерах представляющий «Единую Россию» Андрей Бочаров, набравший 75,47% или 166 512 голосов волгоградцев. Второй на этот час кандидат от КПРФ Алексей Буров - 11,74% или 25 893 голосов избирателей. На третьем месте представитель ЛДПР Владимир Рублев – 7,13% или 15 737 голосов. И замыкает четверку кандидат «Справедливой России» Сергей Полещук – 3,46% или 7629 проголосовавших.

Фото: ЦИК РФ

В Астраханской области через четыре часа после закрытия избирательных участков успели подсчитать 41,65% бюллетеней. Предварительные итоги выглядят так: на первом месте Игорь Бабушкин (самовыдвиженец) - 74,73% или 82 615 голосов астраханских избирателей. На втором месте кандидат от КПРФ Николай Арефьев - 11,44% или 12 650 голосов. Третье и четвертое место с небольшой разницей в сотые доли процента у кандидата от ЛДПР Тимофея Щербакова - 5,69% и представителя «Партии пенсионеров» Сергея Сычева - 5,61%.

Фото: ЦИК РФ

Тем временем, политологи считают, что если итоги выборов губернатора заранее известны, то распределение мест между политическими партиями в законодательном собрании региона еще может оказаться сенсационным. А Андрея Бочарова уже поздравил с победой Дмитрий Медведев.

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ИСТОЧНИК KP.RU